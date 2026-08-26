Reprodução Metsul Mapa meteorológico aponta chuva excessiva na região Sul do Brasil

Chuva excessiva a potencialmente extrema deve atingir o Sul do Brasil entre esta quinta-feira (27) e a segunda-feira (31), de acordo com previsão da MetSul Meteorologia, que alerta para altíssimo risco de alagamentos, inundações, cheias de rios e enchentes em diferentes cidades, especialmente do Rio Grande do Sul.

De acordo com os meteorologistas da MetSul, será um episódio de instabilidade de longa duração associada à formação de um rio atmosférico que vai canalizar enorme quantidade de umidade da região amazônica para o Sul do Brasil, trazendo uma sequência de dias de chuva e que será forte a intensa em alguns momentos com elevados volumes”.

O alerta aponta instabilidade a partir desta quinta-feira (27) pelo Rio Grande do Sul com a formação de áreas de instabilidade que devem trazer chuva em pontos do Oeste, Sul, Centro e o Leste do estado. Há risco de chuva localmente forte, especialmente no Sul do estado. Mais ao Noroeste e ao Norte gaúcho não se projeta ainda chuva.



Na sexta-feira (28), com o avanço de ar mais quente no Nordeste da Argentina e pelo Noroeste gaúcho, a caracterização será de uma frente quente com chuva em grande parte do Rio Grande do Sul e que afetará mais o Sul e o Leste do estado, onde é maior o risco de chuva localmente forte a intensa com raios e temporais.

Fim de semana

No sábado (29), a instabilidade diminui no Sul do Rio Grande do Sul e a chuva alcança vários pontos de Santa Catarina e parte do Paraná. Há possibilidade de chover com altos volumes principalmente no Nordeste gaúcho, especialmente na Serra.

Já no domingo (30), o tempo estará instável na maior parte do Sul do Brasil com a chuva mais forte afetando áreas entre o Planalto Médio, Serra, Campos de Cima da Serra e o Litoral Norte, no Rio Grande do Sul. Deve chover forte ainda em diferentes locais de Santa Catarina.

Na segunda-feira (31), ainda de acordo com as previsões da MetSul, com a aproximação de uma massa de ar frio, a instabilidade ganha força. Chove em quase todo o Sul do Brasil com volumes altos a muito altos na Metade Norte gaúcha, em especial entre a Serra e os Aparados, Santa Catarina e parte do Paraná.

O tempo deve melhorar no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina na terça-feira (1), com o avanço do ar seco e frio, mas no Paraná ainda pode chover e forte em algumas áreas.

Onde vai chover mais



As projeções de chuva divulgadas pela MetSul revelam que o volume deve passar de 100 mm em vários pontos do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Os acumulados podem ser altos entre o final desta semana e o começo da semana em Porto Alegre e região metropolitana, mas os maiores volumes se dariam no Norte e no Nordeste gaúcho, especialmente entre o Alto Uruguai, Planalto Médio, Serra, Campos de Cima da Serra e o Litoral Norte com 150 mm a 300 mm.

Os volumes devem ser altos ainda em parte de Santa Catarina.

Inundações, deslizamentos e quedas de barreiras



Os meteorologistas alertam que a chuva excessiva a extrema nos próximos dias deve trazer problemas e transtornos no Sul do Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina.

Foto: César Lopes/PMPA Bairro de Porto Alegre inundado, nos temporais de julho





“Estatísticas históricas do Brasil e do exterior mostram que o excesso de chuva causa mais vítimas fatais que vento forte ou tempestades, assim, chuva extrema é situação de elevado perigo”, adverte a MetSul, acrescentando que, em alguns momentos, a chuva deve ser forte a torrencial com acumulados muito altos em curto período - 50 mm a 100 mm em poucas horas -, o que pode trazer alagamentos e inundações repentinas tanto em áreas urbanas como em rurais.

A persistência da chuva por vários dias deve provocar ainda inundações e prováveis cheias de vários rios com enchentes. Chuva com acumulados tão extremos como se prevê traz ainda riscos geológicos. Será muito alto o risco de deslizamentos de terra em áreas de encostas de morros. Podem ocorrer ainda quedas de barreiras que podem gerar bloqueios parciais ou totais de rodovias estaduais e federais.

“Algumas estradas, particularmente municipais e rurais, devem se tornar intransitáveis com prováveis trechos e pontilhões cobertos pela água. Com a perspectiva de forte correnteza, trechos alagados devem se terminantemente evitados sob perigo de acidentes fatais. Alto risco de enchentes”, destaca o alerta.

Há um elevado risco de cheias de rios com enchentes no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Vários rios podem superar as cotas de inundação nos dois estados com elevada probabilidade de inundações em áreas urbanas e rurais.

No Rio Grande do Sul, a MetSul Meteorologia entende, considerando onde mais deve chover, que os rios de maior risco são o Uruguai, Jacuí, Taquari, Sinos, Caí e Gravataí, além de rios menores que integram estas bacias. Nos vales, a cheia pode ser a maior e superar as duas últimas com risco de inundações mais graves no Cai e Taquari, mas o cenário ainda deve ficar mais claro nos próximos dias.





O Guaíba em Porto Alegre também deve ter cheia e, com base nos dados desta quarta, os meteorologistas afirmam que é alta a probabilidade que supere a cota de alerta de 2,50 metros com alagamentos nas ilhas.

“O cenário é de risco hidrológico também em Santa Catarina, onde vários rios devem se elevar com probabilidade de atingimento de cota de inundação em alguns pontos. Isso inclui bacias do Meio-Oeste, Sul catarinense e o Vale do Itajaí”, finaliza a MetSul.