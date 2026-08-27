Arquivo pessoal Mãe é presa por prostituição infantil após filha ser achada morta

A mãe de uma menina de dez anos encontrada morta foi presa preventivamente e está sendo investigada por suspeita de estupro de vulnerável e favorecimento de prostituição. O caso foi registrado em Peruíbe, na Baixada Santista, no Litoral Sul de São Paulo.

A criança foi encontrada morta pelo irmão dentro do próprio quarto no último dia 10 de agosto. Ela estava com uma coleira de cachorro presa ao pescoço. As informações são do g1.

De acordo com a investigação, a mulher favorecia a prostituição da filha. A mãe era usuária de drogas e testemunhas afirmaram à polícia que a menina era vista com frequência em pontos de tráfico e locais duvidosos durante a madrugada, acompanhada da mãe e de outros homens.

A perícia ainda apontou que a menina apresentava lesões compatíveis com indícios de violação sexual.

A mãe foi presa temporariamente por 30 dias para preservar as investigações que ainda estão sendo realizadas. Além da mulher, dois homens, de 74 e 47 anos, também são investigados.

A prisão temporária foi feita pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) na última terça-feira (25). A ordem judicial foi expedida após a Polícia Civil e o Ministério Público (MP) pedirem a prisão da mulher.

Inicialmente, o caso havia sido registrado como morte suspeita e era investigado como suicídio.

A Polícia Civil segue investigando o caso e as causas da morte seguem sendo apuradas pela DDM. O celular da vítima foi apreendido para auxiliar nas diligências.

As investigações, segundo a polícia, prosseguem sob sigilo e a mulher “permanece amparada pelo princípio constitucional da presunção de inocência, até eventual decisão judicial definitiva”.



