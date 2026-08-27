Corpo de Bombeiros / Divulgação Acidente na BR-040 deixa um morto e gestante em estado crítico

Um acidente envolvendo um caminhão-baú e um ônibus deixou uma pessoa morta e oito feridas na manhã desta quinta-feira (27), na BR-040, em Três Marias, na região Central de Minas Gerais . A batida aconteceu por volta das 8h, no km 280 da rodovia, em frente ao posto de combustível Mar Doce.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima fatal foi encontrada embaixo da carga do caminhão. Os militares atuaram no resgate das vítimas que estavam dentro dos veículos e realizaram o atendimento pré-hospitalar dos feridos.





Entre as oito pessoas feridas está uma gestante, que foi encaminhada ao Hospital São Francisco, em Três Marias, em estado crítico de saúde. As demais vítimas também foram levadas para a unidade hospitalar.

O ônibus transportava 20 pessoas no momento do acidente. Conforme informado pelos Bombeiros, o veículo fazia o transporte dos passageiros para uma empresa. Até o momento, não foi informado para qual companhia os trabalhadores estavam sendo levados.

Equipes atuaram no resgate

Duas viaturas do Pelotão de Três Marias, do Corpo de Bombeiros, foram empenhadas na ocorrência. As equipes retiraram as vítimas dos veículos e prestaram os primeiros atendimentos no local.

Também participaram do atendimento unidades de suporte do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), ambulâncias da concessionária responsável pela rodovia, além de equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Militar.





Ainda não foram divulgadas informações sobre as circunstâncias da batida ou sobre o que teria provocado o acidente.