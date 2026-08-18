PRF Passarela cai na Fernão Dias

A retirada da passarela que desabou sobre a Rodovia Fernão Dias (BR-381) avançou na noite desta terça-feira (18), depois de horas de uma operação considerada complexa pela concessionária. No início da noite, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o sentido São Paulo (Sul) já havia sido liberado e as equipes concluíam o trabalho para reabrir a pista em direção a Belo Horizonte (Norte).

O acidente, em Vargem, no interior de São Paulo, matou mãe e filho: uma mulher de 63 anos e um homem de 40. Os dois estavam em um carro atingido pelas vigas da estrutura. A informação sobre o parentesco e as idades também foi confirmada pela PRF nesta noite.

O motorista do caminhão envolvido na colisão foi preso em flagrante e aguardava audiência de custódia, segundo a PRF. A Polícia Civil registrou a ocorrência como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

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Retirada exigiu isolamento e desligamento de energia

A operação começou depois que equipes verificaram as condições da parte da passarela que permaneceu de pé. Cinco guindastes, dois guinchos e profissionais das áreas operacional, de pavimento e de engenharia elétrica foram mobilizados para retirar as vigas.

Segundo a Motiva Minas_SP, responsável pela Fernão Dias, não era possível simplesmente içar as peças e liberar a rodovia. Antes disso, foi necessário isolar totalmente a área, avaliar a estabilidade da estrutura remanescente e garantir que o trabalho das equipes de emergência tivesse sido concluído.

A energia elétrica também precisou ser desligada. Técnicos definiram os pontos pelos quais cada parte da passarela seria içada e prepararam o posicionamento dos guindastes.

“A prioridade no momento é garantir a remoção das estruturas com segurança”, informou a Motiva durante a tarde.

A interdição provocou quilômetros de congestionamento ao longo do dia. Por volta das 17h30, havia cerca de 23 km de filas no sentido Belo Horizonte e 15 km em direção a São Paulo.

O cenário começou a mudar no período da noite. Segundo a atualização enviada pela PRF, a pista Sul foi liberada e os trabalhos estavam na etapa final para liberar também o sentido Norte.

Caminhão atingiu sustentação da passarela

O acidente aconteceu por volta das 10h20 (horário de Brasília), no km 4,1 da Fernão Dias. Um caminhão transportado por uma carreta atingiu a estrutura da passarela, que desabou sobre as pistas.

O carro onde estavam mãe e filho trafegava no sentido contrário e acabou atingido. Os dois morreram no local. As vítimas foram identificadas como Rosangela Carlos Soares Chaves, de 63 anos, e Douglas Soares Quaresma, de 40.

Outro caminhão também foi atingido pela estrutura. O motorista ficou preso nas ferragens e precisou ser retirado pelas equipes de resgate. O iG havia informado mais cedo que a terceira vítima foi levada para atendimento em estado grave. A atualização enviada pela PRF à noite não trouxe novo boletim sobre o estado de saúde dele.

A ocorrência mobilizou equipes da concessionária, PRF, Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Polícia Militar e o helicóptero Águia.

Motorista foi preso

Depois de receber atendimento médico, o motorista responsável pelo transporte foi levado para a delegacia. Horas mais tarde, acabou preso em flagrante.

Segundo informações da Polícia Civil divulgadas nesta terça, a carreta transportava uma carga com excesso de altura e largura. A apuração inicial aponta que a colisão com a sustentação da passarela aconteceu durante uma ultrapassagem.

O teste do bafômetro realizado no motorista deu negativo. A investigação também não havia identificado indícios de excesso de velocidade até a última atualização.

A Polícia Civil apura agora todas as circunstâncias que levaram à colisão. Já a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) informou que acompanha a ocorrência, a atuação da concessionária e os trabalhos para garantir condições de segurança na rodovia.