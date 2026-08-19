Reprodução/redes sociais Caminhão derruba passarela e bloqueia Fernão Dias (BR-381)

O motorista do caminhão que derrubou a passarela e matou duas pessoas na Fernão Dias (BR-381) vai passar por audiência de custódia nesta quarta-feira (19). Ele foi preso em flagrante logo após o acidente.

O homem está detido e foi encaminhado para a cadeia pública de Piracaia.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o caso foi registrado como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

A expectativa é de que a audiência seja realizada até o final da manhã desta quarta-feira (19).

De acordo com a Polícia Civil, o motorista transportava uma carga com dimensões acima dos limites. Ele ainda fez teste do bafômetro, que deu resultado negativo para ingestão de álcool.

A apuração inicial também aponta que a colisão com a sustentação da passarela aconteceu durante uma ultrapassagem.

Além de dois mortos, o acidente também deixou uma outra pessoa ferida. Ela foi levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para um hospital da região.

As vítimas foram identificadas como Douglas Soares Quaresma, de 40 anos, e a mãe dele, Rosangela Carlos Soares, de 63.

O acidente

Uma passarela caiu após um caminhão bater na estrutura na Rodovia Fernão Dias (BR-381), na altura do município de Vargem, no interior de São Paulo, durante a manhã desta terça-feira (18). Duas pessoas morreram e já foram identificadas.

De acordo com as informações preliminares, o acidente foi registrado na altura do quilômetro 4, na pista sentido São Paulo, por volta das 10h.

A pista nos dois sentidos foi bloqueada. De acordo com a concessionária que administra a rodovia, a Motiva Minas_SP a via no sentido São Paulo foi totalmente liberada às 19h54.

Por volta das 23h, o tráfego fluía com 12 quilômetros de lentidão.

Já a pista sentido Belo Horizonte foi totalmente liberada às 22h34, com o tráfego fluindo com 23 quilômetros de lentidão.

Liberação da Via

A Fernão Dias foi liberada por volta das 23h, cerca de 13 horas após o acidente.

Segundo a Motiva Minas_SP, responsável pela Fernão Dias, não era possível simplesmente içar as peças e liberar a rodovia. Antes disso, foi necessário isolar totalmente a área, avaliar a estabilidade da estrutura remanescente e garantir que o trabalho das equipes de emergência tivesse sido concluído.

A energia elétrica também precisou ser desligada. Técnicos definiram os pontos pelos quais cada parte da passarela seria içada e prepararam o posicionamento dos guindastes.

A operação começou depois que equipes verificaram as condições da parte da passarela que permaneceu de pé. Cinco guindastes, dois guinchos e profissionais das áreas operacional, de pavimento e de engenharia elétrica foram mobilizados para retirar as vigas.



