Divulgação / Via Bahia BR-324 na Bahia

Dois acidentes provocaram interdições parciais nas BR-324 e BR-116 , na Bahia , durante a madrugada desta quarta-feira (19). Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), as ocorrências foram registradas em Candeias, na Região Metropolitana de Salvador, e em Quijingue, no nordeste do estado.

As interdições afetam o fluxo de veículos nas duas rodovias e exigem atenção dos motoristas que passam pelos locais.

BR-324 tem derramamento de soja após batida

Em Candeias, uma batida envolvendo duas carretas ocorreu por volta das 23h de terça-feira (18), no km 588 da BR-324, no sentido decrescente da rodovia.

Segundo a PRF, não houve vítimas. No entanto, a batida provocou o derramamento de uma carga de soja sobre a pista, o que levou inicialmente à interdição total do trecho.

Após o atendimento da ocorrência, uma das faixas foi liberada. Com isso, o trecho passou a operar em interdição parcial.

A presença da carga espalhada na pista exigiu atuação das equipes responsáveis pelo atendimento e pela liberação da rodovia.

Carreta tomba na BR-116

Outro acidente foi registrado em Quijingue, no nordeste da Bahia. Por volta das 2h40 desta quarta-feira, uma carreta tombou no km 248 da BR-116, também no sentido decrescente.

De acordo com a PRF, a pista ficou parcialmente interditada após o tombamento.

Uma equipe do órgão foi enviada ao local para realizar os procedimentos necessários e acompanhar a situação do tráfego.

Até o momento, as informações divulgadas pela PRF não indicam vítimas no acidente.





Onde estão as interdições

BR-324: km 588, em Candeias, no sentido decrescente. Trecho parcialmente interditado após colisão entre duas carretas e derramamento de soja.

km 588, em Candeias, no sentido decrescente. Trecho parcialmente interditado após colisão entre duas carretas e derramamento de soja. BR-116: km 248, em Quijingue, no sentido decrescente. Trecho parcialmente interditado após o tombamento de uma carreta.

Motoristas que utilizam as duas rodovias devem redobrar a atenção ao passar pelos trechos afetados e seguir a orientação das equipes que atuam nas ocorrências.