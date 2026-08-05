Reprodução/Metsul El Niño

O El Niño segue ganhando mais força e atingiu intensidade forte em índices de monitoramento a partir desta semana. As informações são dos meteorologistas da Metsul.

De acordo com os especialistas, em pelo menos dois critérios de monitoramento da Administração Nacional de Oceanos e Atmosfera dos Estados Unidos (NOAA), a intensidade do fenômeno já é considerada forte.

O primeiro monitoramento é feito pelo Índice Oceânico Niño (ONI), com base em dados da NOAA, ele avalia as temperaturas da superfície do mar na chamada Região Niño 3.4.

Segundo os registros, as águas do Pacífico já estão em uma marca de +2,3ºC. Este número significa que o El Niño é de intensidade muito forte, podendo ser já classificado como um Super El Niño.

Em outra avaliação, feita pelo novo critério de monitoramento, chamado de Índice Oceânico Niño Relativo (RONI), o boletim desta semana informou uma anomalia de +1,5ºC.

O número representa o valor mínimo da categoria de forte intensidade.

Portanto, segundo a Metsul, pelos dois critérios utilizados pela agência governamental de clima dos Estados Unidos, o El Niño no momento é ao menos de forte intensidade. Mesmo intenso, o fenômeno ainda está longe do pico.

A última vez que o Pacífico atingiu o patamar de Super El Niño foi em 2023. A diferença é que, em 2026, o aquecimento atingiu o mesmo patamar muito antes do esperado.

Naquele ano, a intensidade muito forte foi alcançada pelo índice ONI apenas no final de novembro.

Os índices

O índice ONI (Oceanic Niño Index) foi usado durante décadas como o principal indicador para classificar episódios de El Niño e La Niña.

Ele é calculado a partir da anomalia da temperatura da superfície do mar na Região Niño 3.4 do Pacífico Equatorial e usa referências médias climatológicas fixas de 30 anos.

Porém, de acordo com a MetSul, esse método compara as temperaturas atuais com um clima do passado, quando os oceanos eram bem mais frios.

Como alternativa, a NOAA passou a utilizar o RONI (Relative Oceanic Niño Index). Este novo índice também leva em conta o aquecimento global dos oceanos e avalia como as águas do Pacífico estão em relação ao restante dos oceanos tropicais.

Isso também significa que um mesmo episódio pode apresentar valores diferentes nos dois índices, como o RONI podendo indicar valores menores para eventos de El Niño do que o ONI.

El Niño

O El Niño é caracterizado pelo aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico Equatorial — ou seja, próximo à linha do Equador. Geralmente, ocorre num intervalo de cinco a sete anos e pode durar entre um ano e dois anos, iniciando-se por volta do mês de dezembro.

Comumente, a temperatura varia entre 2 ºC e 3,5 ºC, levando em consideração que, em condições normais, a temperatura das águas superficiais do Pacífico é de 23 ºC.

Com o aquecimento acima da média do Pacífico, altera-se a circulação atmosférica e, consequentemente, os níveis de chuva e as temperaturas em vários locais do planeta.



