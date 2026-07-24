Reprodução/Metsul El Niño

O El Niño segue ganhando força e atingiu patamares históricos para esta época do ano. O aquecimento das águas do Oceano Pacífico segue crescendo em ritmo acelerado alcançou marcas jamais observadas anteriormente. As informações são do portal MetSul.

De acordo com os meteorologistas, jamais foi visto um episódio de El Niño tão intenso em julho como este mês. O aquecimento estão em níveis recordes para esta época do ano e reforça a previsão de que o fenômeno tem potencial para se transformar no maior da história dos registros.

Os dados de modelos de clima mostram que ao longo deste mês o fenômeno tende a ser extremo, com força jamais vista desde o começo dos dados em 1850 no Pacífico.

Neste momento, as temperaturas da superfície do mar na chamada Região Niño 3.4, já está entre 2,1ºC e 2,2ºC.

Os valores, segundo a MetSul, já são condizentes com um Super El Niño. Mesmo intenso, o fenômeno ainda está longe do pico.

As medições são feitas por meio do índice ONI (sigla em inglês para Oceanic Niño Index, ou Índice Oceânico Niño). Ele é o principal indicador oficial utilizado pela Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA).

Com o uso do ONI, há a previsão dos especialista indicam uma anomalia de temperatura da superfície do mar de até 3,6ºC para o final do ano.

O MetSul afirmou que o número é muito acima dos 2,75ºC do El Niño mais forte já registrado. Há ainda modelos individuais projetando de 4ºC a 5ºC, o que seria absurdo, conforme informou os meteorologistas da MetSul.

A última vez que o Pacífico atingiu o patamar de Super El Niño foi em 2023. A diferença, é que o aquecimento atingiu o mesmo patamar muito antes do esperado.

Naquele ano, a intensidade muito forte foi alcançada pelo índice ONI apenas no final de novembro. Sendo assim, 2026 o nível de aquecimento está ocorrendo cerca de quatro meses antes.

El Niño

O El Niño é caracterizado pelo aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico Equatorial — ou seja, próximo à linha do Equador. Geralmente, ocorre num intervalo de cinco a sete anos e pode durar entre um ano e dois anos, iniciando-se por volta do mês de dezembro.

Comumente, a temperatura varia entre 2 ºC e 3,5 ºC, levando em consideração que, em condições normais, a temperatura das águas superficiais do Pacífico é de 23 ºC.

Com o aquecimento acima da média do Pacífico, altera-se a circulação atmosférica e, consequentemente, os níveis de chuva e as temperaturas em vários locais do planeta.



