Reprodução/Metsul El Niño

De acordo com os especialistas, o fenômeno do El Niño ainda está longe do pico. Mas, se mesmo longe, ele é intenso e os efeitos já são sentidos, quando o fenômeno vai atingir a maior força?

Os impactos tendem a ficar mais intensos durante este segundo semestre. A previsão indica uma anomalia de temperatura da superfície das águas do Pacífico de até 3,6ºC até o final do ano.

Neste momento, as temperaturas da superfície do mar na chamada Região Niño 3.4, já está entre 2,1ºC e 2,2ºC.

Os valores, segundo os meteorologistas da MetSul, já são condizentes com um Super El Niño.

O pico do Super El Niño é esperado entre os meses de outubro, novembro e dezembro. Ele tem capacidade para alterar de forma significativa o clima no Brasil.

O MetSul também afirmou que o número é muito acima dos 2,75ºC do El Niño mais forte já registrado.

Há ainda modelos individuais projetando de 4ºC a 5ºC, o que seria absurdo, conforme informou os especialistas.

Os meteorologistas também alertam para os efeitos mais expressivos, que podem atingir a região Sul do Brasil.

Além do Rio Grande do Sul, que já foi bastante afetado nos últimos anos os estados de Santa Catarina e Paraná também podem muito atingidos.

Recomendações

Recentemente, a Associação Brasileira de Municípios (ABM) divulgou um guia para orientar as prefeituras na prevenção e resposta aos efeitos do El Niño.

Os efeitos podem variar de acordo com a região. Veja os efeitos esperados para cada região do Brasil:

Sul: risco de temporais persistentes, enchentes, alagamentos e deslizamentos

Sudeste: calor intenso, baixa umidade e irregularidade das chuvas

Centro-Oeste: calor, baixa umidade, ocorrência de incêndios (especialmente no Pantanal)

Norte: redução das chuvas, estiagens, queda no nível dos rios e risco de queimadas

Nordeste: redução das chuvas, estiagens, queda no nível dos rios e risco de queimadas

Sendo assim, Guia Prático para Enfrentamento ao Super El Niño e Eventos Climáticos Extremos conta com um material sobre o que fazer antes, durante e depois de um evento extremo.

O documento o tem foco na atuação dos órgãos públicos coordenada por meio de um gabinete de crise.

Entre as orientações, estão o mapeamento de áreas de risco, a atualização de planos de contingência, a definição prévia de abrigos e equipes de atendimento.

Além disso, o AMB orienta também a organização de ações emergenciais, como evacuação, acolhimento de famílias e manutenção de serviços essenciais.

El Niño

O El Niño é caracterizado pelo aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico Equatorial — ou seja, próximo à linha do Equador. Geralmente, ocorre num intervalo de cinco a sete anos e pode durar entre um ano e dois anos, iniciando-se por volta do mês de dezembro.

Comumente, a temperatura varia entre 2 ºC e 3,5 ºC, levando em consideração que, em condições normais, a temperatura das águas superficiais do Pacífico é de 23 ºC.

Com o aquecimento acima da média do Pacífico, altera-se a circulação atmosférica e, consequentemente, os níveis de chuva e as temperaturas em vários locais do planeta.



