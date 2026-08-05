Sergio Biagioni Frio de volta: massa de ar frio já tem data para chegar

O inverno deve 'voltar' ao Brasil, após a chegada de uma massa de ar frio esperada para os próximos dias. As condições são típicas da estação, que registrou dias mais quentes nas últimas semanas.

De acordo com os meteorologistas da MetSul, é esperada uma grande ruptura no padrão de temperatura.

Apesar de estarmos no inverno, a atmosfera passou a apresentar características clássicas de El Niño, trazendo dias de temperatura acima da média e de calor desde a segunda semana de julho.

Atualmente, o Centro-Sul do Brasil está sob a influência de uma grande massa de ar quente.

Com isso, no Sudeste e no Centro-Oeste, os últimos dias têm sido de ar seco e temperaturas altas. Por outro lado, mais ao Sul, o ar quente é úmido, o que gera instabilidades e chuvas, especialmente no Rio Grande do Sul.

Porém, nesta semana, uma frente fria com chuva e tempo severo deve abaixar as temperaturas em algumas partes do país.

A condição está associada a um profundo centro de baixa pressão no Atlântico, que começa a avançar pelo Rio Grande do Sul no final da quinta (6) e atinge a maior parte do Sul do Brasil durante a sexta-feira (7).

Na sequência desse sistema, uma massa de ar frio vai ser impulsionada para o oceano, derrubando as temperaturas.

Com isso, a previsão para os próximos dias indica condições próximas dos padrões de inverno. No próximo final de semana, inclusive, deve voltar a gear no Rio Grande do Sul.

Por outro lado, na parte central do Brasil, os impactos da massa de ar frio devem ser menores. Mesmo assim, a frente fria deve causar instabilidades em vários pontos do Mato Grosso do Sul e parte do Sudeste, sem queda acentuada de temperatura.

Porém, na próxima semana, a temperatura deve cair em parte de São Paulo, mas sem previsão de muito frio.



