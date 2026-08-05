Paulo Rosenbaum/Arquivo pessoal Árvore sem raiz é arrancada pelo vendaval

O Rio de Janeiro será mais uma vez afetado por uma tempestade de rajadas de vento que podem ultrapassar os 75 km/h, nesta quarta-feira (5).

Segundo o Sistema Alerta Rio, osao longo do dia estarão moderados entre 18,5 km/h e 51,9 km/h, compontualmente mais fortes fortes entre 52 km/h e 75,9 km/h nos períodos da manhã e tarde.

Em comunicado, aalertou que aspodem afetar principalmente a Zona Oeste e as áreas próximas ao litoral do município.

Ainda segundo o sistema meteorológico da prefeitura do Rio, um sistema de alta pressão no oceano influenciará o tempo na cidade, com céu parcialmente nublado a claro e não há previsão de chuva.

Defesa Civil emite alerta



A umidade relativa do ar poderá atingir valores entre 21% e 30% durante a tarde. Amínima prevista é de 17°C e a máxima de 33°C.

Para preparar os Cariocas, a Defesa Civil emitiu um alerta para os telefones celulares avisando sobre a possibilidade dos ventos fortes que vão atravessar a cidade.



Reprodução Defesa Civil emite alerta para o Rio de Janeiro



Segundo o órgão, durante as rajadas não é recomendado se abrigar debaixo de árvores ou coberturas metálicas, estacionar próximo a torres de transmissão e se possível, os cidadãos devem evitar se deslocar durante o vento vento forte, evitando permanecer próximo a lugares altos, sem proteção.

Cidade entrou em estágio 2 de atenção



Em caso de emergência, a população do Rio pode solicitar ajuda através dos telefones 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil), além de ficar atento aos comunicados nas redes sociais do Centro de Operações Rio.

Em comunicado, o Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio) informou que o município do Rio de Janeiro entrou em Estágio 2 desde às 19h00 da última terça-feira (4).

A mudança, veio devido justamente a previsão de ventos fortes. Nesse estágio, a Prefeitura se prepara para mudanças na rotina de operação da cidade com mais atenção para os impactos que exigem ações de resposta imediatas.





Rio ainda sente o reflexo da última ventania



A nova previsão chega a um Rio de Janeiro que ainda sente os efeitos do vendaval da última semana.

Além do apagão que atingiu cerca de 1 milhão de clientes da Light por dias, a queda de árvores e postes afetou o funcionamento de serviços essenciais. A falta de energia também comprometeu sistemas de bombeamento, deixando bairros sem abastecimento de água.

Até agora, cerca de 15 bairros do Rio de Janeiro enfrentam a falta de abastecimento d’água. Ao iG, a Águas do Rio informou que o problema acontece por conta de um vazamento em uma rede de distribuição na Avenida Ernani Cardoso, próximo ao Mergulhão Clara Nunes, no Campinho, na Zona Norte da cidade.

A Águas do Rio confirmou ao iG que os bairros ainda afetados pela falta d'água são: Água Santa, Bento Ribeiro, Campinho, Cascadura, Encantado, Engenheiro Leal, Engenho de Dentro, Madureira, Marechal Hermes, Méier, Piedade, Praça Seca, Quintino Bocaiúva, Todos os Santos e Vila Valqueire.