Foto: MetSul/Reprodução Choque entre duas massas de ar, uma fria, outra quente, deve impulsionar a força do ciclone extratropical

Um ciclone extratropical já em formação deve provocar uma mudança brusca no tempo na Região Sul do Brasil, com possibilidade de ventos que atinjam 150km/h em alguns pontos isolados, além de chuva forte, granizo e risco de cortes de energia.

A instabilidade deve avançar primeiro no Rio Grande do Sul a partir da tarde desta quinta-feira (06) e manter os ventos intensos ao longo da sexta (07). De acordo com a MetSul Meteorologia, o evento terá duas fases de atuação, com riscos diferentes.

No primeiro momento, uma linha de instabilidade associada a uma frente fria deve provocar temporais e vendavais extremos de curta duração. Em seguida, com o ciclone extratropical já formado em alto-mar, o vento pode ser forte a intenso por várias horas.

As projeções indicam rajadas dena maioria das cidades gaúchas, mas alguns pontos podem alcançarcom forte potencial para

A previsão indica que o choque entre uma massa de ar quente com outra, fria, ambas na Região Sul, vão dar origem ao ciclone de forma rápida. O processo pode dar força suficiente para o evento ser categorizado como “”, com ventos deem alto-mar (longe do continente).

A linha de instabilidade pode avançar por toda Região Sul, atingindoe partes do. Apesar das condições, não são esperados altos volumes de chuva acumulados, já que as pancadas não devem se manter por muitas horas.

Na sexta-feira (07), a instabilidade avança por, especialmente o Sul e o Leste, também com risco de temporais.

mantém avisos de perigo e perigo potencial para toda região Sul nos próximos dois dias, com possibilidades de vendavais, granizo, temporais e pancadas de chuva em curto período.





Risco de formação de tornados no RS

A MetSul Meteorologia alerta que fenômenos como microexplosões e tornados não podem ser descartados, ainda que bastante pontuais, já que os modelos meteorológicos indicam padrão expressivo de ventos, condição que favorece supercédulas de tempestade e tornados.

Recentemente, um tornado atingiu três cidades gaúchas e foi registrado em vídeo por moradores. Suspeitas apontam que os ventos chegaram a 300km/h.

Ainda, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul manteve o risco para tempestades fortes e vendavais concentrados sobretudo na metade Oeste e Sul do estado. O órgão de defesa também indica possibilidade de formação de tornados.

As chuvas devem se manter entre 10 a 60mm por dia, com 100mm em localidades pontuais.