Um ciclone extratropical já em formação deve provocar uma mudança brusca no tempo na Região Sul do Brasil, com possibilidade de ventos que atinjam 150km/h em alguns pontos isolados, além de chuva forte, granizo e risco de cortes de energia.A instabilidade deve avançar primeiro no Rio Grande do Sul a partir da tarde desta quinta-feira (06) e manter os ventos intensos ao longo da sexta (07). De acordo com a MetSul Meteorologia, o evento terá duas fases de atuação, com riscos diferentes.
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No primeiro momento, uma linha de instabilidade associada a uma frente fria deve provocar temporais e vendavais extremos de curta duração. Em seguida, com o ciclone extratropical já formado em alto-mar, o vento pode ser forte a intenso por várias horas.As projeções indicam rajadas de 70 a 100km/h na maioria das cidades gaúchas, mas alguns pontos podem alcançar 150km/h com forte potencial para danos locais.A previsão indica que o choque entre uma massa de ar quente com outra, fria, ambas na Região Sul, vão dar origem ao ciclone de forma rápida. O processo pode dar força suficiente para o evento ser categorizado como “ciclone bomba”, com ventos de 170km/h em alto-mar (longe do continente).A linha de instabilidade pode avançar por toda Região Sul, atingindo Santa Catarina e partes do Paraná. Apesar das condições, não são esperados altos volumes de chuva acumulados, já que as pancadas não devem se manter por muitas horas.Na sexta-feira (07), a instabilidade avança por áreas de São Paulo, especialmente o Sul e o Leste, também com risco de temporais.O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém avisos de perigo e perigo potencial para toda região Sul nos próximos dois dias, com possibilidades de vendavais, granizo, temporais e pancadas de chuva em curto período.
Risco de formação de tornados no RS
A MetSul Meteorologia alerta que fenômenos como microexplosões e tornados não podem ser descartados, ainda que bastante pontuais, já que os modelos meteorológicos indicam padrão expressivo de ventos, condição que favorece supercédulas de tempestade e tornados.
Recentemente, um tornado atingiu três cidades gaúchas e foi registrado em vídeo por moradores. Suspeitas apontam que os ventos chegaram a 300km/h.
Ainda, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul manteve o risco para tempestades fortes e vendavais concentrados sobretudo na metade Oeste e Sul do estado. O órgão de defesa também indica possibilidade de formação de tornados.
As chuvas devem se manter entre 10 a 60mm por dia, com 100mm em localidades pontuais.