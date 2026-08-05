Um piloto de avião de 39 anos foi preso em Jacarta, capital da Indonésia, após comandar um voo da Malásia com bagagem carregada de 70 mil comprimidos de ecstasy. O suspeito também estava sob efeito de drogas e a condenação pode chegar à pena de morte, segundo a legislação antidrogas do país.A prisão aconteceu no dia 29 de julho e detalhes foram divulgados pelas autoridades alfandegárias locais, incluindo imagens da chegada do piloto ao Aeroporto Internacional Soekarno Hatta.
Ele voava da Malásia e provavelmente comandou a viagem enquanto entorpecido. Assista abaixo:
Segundo as informações, foram encontrados quase 26 quilos de drogas , como ecstasy, metanfetamina e cocaína, durante a inspeção da bagagem do piloto. O suspeito alegou que receberia R$ 61 mil pelo contrabando das drogas, e que iria concluir a negociação após se hospedar em um hotel.
Ainda, um exame toxicológico positivou para MDMA, ecstasy, metanfetamina e cocaína, segundo Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang, comandante alfandegário, em coletiva de imprensa no dia seguinte.
O voo aconteceu pela Malaysia Airlines. O iG procurou a empresa sobre o caso e, até a última atualização da reportagem, não obteve retorno. O espaço segue aberto.
De acordo com a Polícia Nacional da Indonésia, o suspeito foi acusado por violar as leis antidrogas do país, que são consideradas umas das mais rígidas do mundo. As penas podem chegar à prisão perpétua ou até pena de morte.