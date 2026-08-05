Foto: Reprodução/Redes Sociais Suspeito desembarcou de voo da Malásia com as drogas na mala e possíveis condenações podem chegar à prisão perpétua ou pena de morte

Um piloto de avião de 39 anos foi preso em Jacarta, capital da Indonésia, após comandar um voo da Malásia com bagagem carregada de 70 mil comprimidos de ecstasy. O suspeito também estava sob efeito de drogas e a condenação pode chegar à pena de morte, segundo a legislação antidrogas do país.

A prisão aconteceu no dia 29 de julho e detalhes foram divulgados pelas autoridades alfandegárias locais, incluindo imagens da chegada do piloto ao

Ele voava da Malásia e provavelmente comandou a viagem enquanto entorpecido. Assista abaixo:





Segundo as informações, foram encontrados quase 26 quilos de drogas , como ecstasy, metanfetamina e cocaína, durante a inspeção da bagagem do piloto. O suspeito alegou que receberia R$ 61 mil pelo contrabando das drogas, e que iria concluir a negociação após se hospedar em um hotel.





Ainda, um exame toxicológico positivou para MDMA, ecstasy, metanfetamina e cocaína, segundo Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang, comandante alfandegário, em coletiva de imprensa no dia seguinte.

O voo aconteceu pela Malaysia Airlines. O iG procurou a empresa sobre o caso e, até a última atualização da reportagem, não obteve retorno. O espaço segue aberto.

De acordo com a Polícia Nacional da Indonésia, o suspeito foi acusado por violar as leis antidrogas do país, que são consideradas umas das mais rígidas do mundo. As penas podem chegar à prisão perpétua ou até pena de morte.