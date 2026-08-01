Pablo Jacob/Governo do Estado de SP O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas



Nascido no Rio de Janeiro, em 19 de junho de 1975, Tarcísio Gomes de Freitas tem 51 anos e conta com uma longa trajetória atrelada à engenharia e gestão técnica, antes de ingressar na engrenagem política. Ele é governador de São Paulo e busca a reeleição no pleito de 2026. Servidor público de carreira desde 2015, no cargo de consultor legislativo da Câmara dos Deputados, ele coleciona cargos do Poder Executivo e Legislativo brasileiro.

O carioca é casado com Cristiane Freitas desde 1997 e juntos tem dois filhos. Tarcísio é filho de Amaury Vieira Freitas e Maria Alice Gomes Freitas, emigrante portuguesa. Apesar de ser uma figura pública, ele mantém a vida privada reservada no cotidiano, abrindo mão somente em compromissos solenes do meio político.

Formação na área de exatas

A profissão oficial de Tarcísio é de engenheiro civil pelo Instituto Militar de Engenharia (IME) do Rio de Janeiro, em 2002. Porém, antes disso, formou-se no curso de bacharelado de ciências militares pela Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) no ano de 1996.

Alesp/Divulgação Guilherme Derrite (à esquerda), secretário de Segurança Pública de São Paulo, ao lado do governador do Estado, Tarcísio de Freitas (à direita).





Já em 2008, concluiu o mestrado em Engenharia de Transportes pelo IME. Ele é servidor federal da Câmara a mais de uma década, estando afastado das suas funções devido investidura em cargos políticos.





De militar a servidor público



Sua carreira profissional teve início nas fileiras do Exército Brasileiro, no qual serviu durante 17 anos, chegando a patente de capitão. Nesse período, fez parte de missão de paz da Organização das Nações Unidas (ONU) no Haiti, na chefia da seção técnica da Companhia de Engenharia de Força de Paz.

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL O então ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas





Saiu do serviço militar em 2008 para ingressar no serviço público civil, iniciando carreira como analista de finanças e controle na Controladoria-Geral da União (CGU), exercendo essa função até 2015, quando ingressou no quadro efetivo dos consultores da Câmara.

A partir da sua experiência técnica em infraestrutura, portas se abriram à cargos estratégicos na administração pública federal. Tarcísio foi diretor-executivo e diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), de 2011 a 2015.

Quatro anos depois foi secretário de Coordenação de Projetos do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI). Pouco tempo depois, foi ministro da Infraestrutura no governo de Jair Bolsonaro, exercendo a função de 2019 a março de 2022.

Clauber Cleber Caetano/PR - 12.8.19 O ex -presidente Jair Bolsonaro com o então ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, no Rio Grande do Sul





Mandato eletivo

Tarcísio só se lançou a um cargo eletivo em 2022, quando se filiou ao Republicanos e disputou pela primeira vez e o cargo foi para governador de São Paulo. Ele saiu vitorioso das urnas daquele ano, assumindo o Palácio dos Bandeirantes em 1º de janeiro de 2023, ocupando o vaga de 64º governador paulista.