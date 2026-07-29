João Valério/Governo do Estado SP O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) durante entrega da estação Washington Luís, da Linha 17 (Ouro) do Metrô

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) aparece como o favorito a corrida para ser governador de São Paulo, mais uma vez, segundo a pesquisa Genial Quaest.

O levantamento foi divulgado nesta quarta-feira (29) e mostra que o atual governador lidera a corrida eleitoral com folga nos dois turnos.

No 1º turno, o governo aparece com 41% da intenções de voto contra 26% de Fernando Haddad (PT). Em seguida, aparece Vera Lúcia (PSTU) com 3%, Carlos Machado (PCB) e Vivian Mendes (UP) com 1% cada.

Os números de indecisos são de 13% e os de branco, nulo, ou que não vão votar é de 15%, conforme a pesquisa Genial Quaest.

Em um eventual segundo turno, Tarcísio também aparece com ampla vantagem. O governador venceria o ex- ministro com 48% das intenções de voto, contra 32%.

Ainda de acordo com o levantamento, a corrida para o Palácio dos Bandeirantes ficou mais consolidada. O voto definitivo subiu de 48% para 53% e os que ainda podem mudar caíram de 51% para 45%.

O cenário indica um ambiente favorável à reeleição de Tarcísio. 55% das pessoas ouvidas afirmaram que o atual governador merece continuar. A aprovação do governo também é de 55%, contra 29% de desaprovação, conforme apontou a pesquisa.

O levantamento da Genial Quaest foi realizado entre os dias 23 e 27 de julho e ouviu 1.650 eleitores em 70 municípios paulistas. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.



