Ricardo Stuckert Haddad teve sua candidatura validada neste sábado pelo PT para o governo de São Paulo.

O nome de Fernando Haddad (PT) foi confirmado hoje como candidato oficial ao governo de São Paulo para que eleições de 2026. A legenda realizou convenção partidária neste sábado (25), no interior paulista. O ex-ministro Márcio França (PSB) foi consolidado como o candidato a vice-governador na chapa majoritária na aliança governista.

A reunião teve presença de importantes lideranças políticas do Brasil. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), e figuras cotadas para a disputa ao Senado, como Simone Tebet (PSB) e Marina Silva (Rede) marcaram presença.

O PT é um dos maiores colégios eleitorais do país e forma coalizão governista nestas eleições. A chapa é apoiada por sete legendas — PT, PSB, PDT, PCdoB, PV, Rede e PSOL -, com uma estratégia eleitoral que une forças progressistas e de centro em torno de um palanque unido ao tom do governo federal. O território paulista é um dos maís disputados da política nacional.

Haddad vs. Tarcísio

Na disputa pela cadeira no Palácio dos Bandeirantes, o petista enfrenta cenário desafiador, com embate quase direto com o atual governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que está no pleito almeja a reeleição.

Para o especialista político, Marcos Marinho, a candidatura de Haddad é uma espécie de peça-chave no tabuleiro político brasileiro, sendo impulsionador na movimentação eleitoral da legenda na região sudeste e âncora política do programa federal.





Comando de São Paulo

Não é a primeira vez que Fernando Haddad busca o comando do estado paulista. Em 2022, ele também concorreu o Executivo de São Paulo e chegou ao segundo turno em uma disputa acirrada vencida pelo o atual concorrente direto.

O ex-ministro da Fazenda tem no seu currículo político a vitória para vaga no Executivo da Prefeitura de São Paulo em 2012 e também outras disputas majoritárias em municípios, estados e no governo federal nos últimos anos.

A convenção partidária petista também definiu e validou os que disputarão cargos na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), somando ao relação de candidaturas do partido para as eleições de 2026.

O cronograma eleitoral segue o ritmo com o registro formal das candidaturas na Justiça Eleitoral pelo partido. O prazo para definição e registro é 5 de agosto.