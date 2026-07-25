Micaela Wentz / iG Flávio na convenção do PL





O Partido Liberal (PL) realiza neste sábado (25) a convenção nacional que oficializa a candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL), o filho "01" do ex-presidente Jair Bolsonaro, à Presidência da República. O evento acontece no Complexo Arena Pacaembu, em São Paulo, e marca o início formal da campanha eleitoral da sigla.

Além do presidenciável, devem discursar no evento o presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, o presidente da Argentina, Javier Milei, e a ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, por vídeo, bem como Eduardo Bolsonaro, também por videoconferência. Entre os presentes estão figuras ilústres da direita, como o senador Sergio Moro, a ex-ministra Nise Yamaguchi e os governadores do Mato Grosso e de Santa Catarina, Otaviano Pivetta (Republicanos) e Jorginho dos Santos Mello (PL), respectivamente.

O Partido Liberal (PL) realiza neste sábado (25) a convenção nacional que oficializa a candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República. O evento acontece no Complexo Arena Pacaembu, em São Paulo, e marca o início formal da campanha eleitoral da sigla. pic.twitter.com/ynQixXMSJB — iG (@iG) July 25, 2026

Apesar da oficialização de Flávio Bolsonaro, o partido ainda não confirmou quem ocupará a vaga de candidato a vice-presidente.

O evento

Costa Neto já sinalizou que a chapa poderá ter uma mulher na vice. Entre os nomes cogitados estão a senadora Tereza Cristina (PP), a deputada federal Júlia Zanatta (PL) e Daniella Marques, ex-presidente da Caixa Econômica Federal e integrante da equipe responsável pela elaboração do programa de governo.

No evento, Costa Neto exaltou o partido como "o maior do Brasil" e ressaltou o mandato de Jair Bolsonaro, nesse momento, a plateia gritou "volta, Bolsonaro".

"Vocês fizeram do PL o maior partido do Brasil. Nesse palco eu vejo mais de 50 milhões de brasileiros que carregam a esperança de milhões de famílias. Eu tenho orgulho de dizer que este foi o único partido que me filiei na minha vida. Jair Messias bllsonaro foi o maior líder que já conheci na minha vida. O carisma desse homem foi o maior que já vi na minha vida", disse o presidente da sigla, que acrescentou elogiando a presença de Milei.

"É uma honra pra nós receber Javier Milei neste palco, o senhor está devolvendo a confiança, a esperança e a prosperidade no seu país".

Sem citar nomes, Costa Neto alfinetou o presidente Lula, principal adversário de Flávio no pleito:

"Quando um líder enaltece a pobreza, ele enaltece a miséria. Nós queremos uma nação próspera, a jornada que começamos hoje vai conduzir Flávio Bolsonaro à Presidência do país. O Flávio foi escolhido pelo pai. Que Deus ilumine essa caminhada", finalizou.

Micaela Wentz / iG Convenção do PL

O irmão de Flávio e filho "02" do ex-presidente Bolsonaro, Eduardo, que está nos Estados Unidos, discursou por videoconferência. Ele criticou o que chamou de "imprensa esquerda" e afirmou que o lado político apoia "terroristas do Irã".



"Flávio Bolsonaro vai colocar "família na cabeça dele", porque ele sabe exatamente qual é a nossa missão, combater os radicais de esquerda", disse o ex-deputado, que complementou dizendo que o presidenciável pretende anistiar os presos pelo 8 de janeiro.

Rogério Marinho, ex-ministro do governo Bolsonaro discurou alegando que no local "estão os verdadeiros brasileiros"

"Aqui estamos nós, que acreditamos que criminoso te que ser tratado como criminoso e não como vítima da sociedade. Tudo isso que tá acontecendo aqui hoje tem um propósito. Em 2018 apareceu um homem que fortaleceu o sentimento de milhões de brasileiros, que resgatou as cores do nosso país. O homem que surpreendeu o sistema quando venceu as eleições. Bolsonaro é o propósito de estarmos aqui hoje. Nós seremos a sua voz.", declarou.

O evento estava marcado para às 10 horas, porém, tumulto na entrada e desorganização atrasaram o início. A reportagem do iG constatou no local falha na triagem de quem pode ou não entrar, inclusive na área de imprensa. Com atraso de mais de uma hora, políticos que não deveriam estar no palco faziam questão de permanecer no local, o que adiou ainda mais o início oficial da convenção.

O caso "Michelle"

A convenção ocorre poucos dias após a reaproximação entre Flávio Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Após um convite público feito pelo senador, Michelle anunciou que voltará a participar da campanha. Em vídeo divulgado nas redes sociais, ela afirmou que aceitou o pedido e disse que pretende atuar ao lado do candidato durante a corrida eleitoral.

A presença da ex-primeira-dama é vista por integrantes do PL como um reforço importante, especialmente entre o eleitorado feminino e evangélico, bases tradicionais do bolsonarismo.

O que são as convenções?

A convenção nacional é uma etapa obrigatória do calendário eleitoral e oficializa a participação do partido na disputa presidencial.

Durante o evento, a expectativa é que lideranças da legenda apresentem as principais diretrizes da campanha, com foco em temas como economia, segurança pública e combate à corrupção.

Também devem ser discutidas alianças regionais e a organização das campanhas nos estados.