Fernando Haddad
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Fernando Haddad

Moldado em salas de aula e no universo acadêmico, a trajetória de Fernando Haddad vai muito além da vida pública, na qual costuma ser associado. Entre a figura associada a debates acalorados e disputas eleitorais de grande visibilidade, está um chefe de família que tem rotina familiar discreta. O então candidato ao governo de São Paulo contruiu sua vida entre o direito, a economia e a administração pública.

Paulista "da gema", Haddad nasceu na capital paulista em 25 de janeiro de 1963 e atualmente tem 63 anos. Ele é descendente de libaneses, filho do imigrante nascido no país do Oriente Médio Khalil Haddad, um tradicional comerciante e a mãe que é filha de libaneses, Norma Thereza Goussain Haddad. 

Reprodução/Facebook Fernando Haddad
"De pé à direita, meu pai Khalil: um camponês que, no Brasil, se tornou comerciante. Sentado, o pai do meu pai, Cury Habib, padre ortodoxo e referência ética da família". Fenando Haddad


Há 38 anos é casado com a  cirurgiã-dentista e professora universitária Ana Estela Haddad, com quem uma casal de filhos: Frederico Haddad e Ana Carolina Haddad, ambos 33 e 26 anos, respectivamente.

Fernando Haddad com os dois filhos e a esposa
Reprodução/Facebook Fernando Haddad
Fernando Haddad com os dois filhos e a esposa


Campo profissional: múltiplas atuações

Profissionalmente, Haddad acumula múltiplos trabalhos. É professor universitário lotado no Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Sociais da Universidade de São Paulo (FFLCH-USP). Sua carreira acadêmica foi realizada inteiramente na USP:

  • Bacharel em Direito, Universidade de São Paulo, 1985.
  • Mestre em Economia, Universidade de São Paulo, 1990. Especialização em Economia Política.
  • Doutor em Filosofia, Universidade de São Paulo, 1996.

Sua teses voltadas ao pensamento político e social. Antes de mergulhar no universo acadêmico, Haddad se filiou ao PT  em 1983 quando ainda era estudante, consolidando 43 anos de trajetória pública junto ao partido. 

Fenando Haddad tem formação acadêmica integral na USP
Divulgação/Faculdade de Direito da USP
Fenando Haddad tem formação acadêmica integral na USP


Carreira política: calculismo estratégico

A trajetória política de Fernando Haddad reúne marcos importantes na esfera municipal e federal. Ele ocupou a cadeira de prefeito da cidade de São Paulo  entre os anos de 2013 e 2016, após ganhar as eleições municipais.

Porém antes disso, ocupou funções técnicas de destaque na máquina pública, trabalhando como chefe de gabinete na Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômico da capital paulista, na gestão de Marta Suplicy (PT), entre 2001 e 2003.

Já no primeiro mandato do governo de  Luiz Inácio Lula da Silva (PT), foi assessor do Ministério do Planejamento e secretário-executivo do Ministério da Educação (MEC). Em 2005, assumiu como o ministro da pasta e ficou até o primeiro mandato de Dilma Rousseff (PT) , período que participou da formulação de programas como o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior (Prouni) e o Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

Em envento de despedida do ministério, presidenta elogia Haddad
Roberto Stuckert Filho/Presidência da República
Em envento de despedida do ministério, presidenta elogia Haddad



Haddad deixou o Executivo federal para concorrer para o cargo de prefeito de São Paulo, no qual foi eleito em 2012. Em 2018, foi registrado candidato a vice presidente pelo PT junto a Lula, mas em setembro do mesmo ano foi oficializado como nome principal para a candidatura de presidente da República  e não foi eleito. 

Fernando Haddad assumiu posto de Lula na vaga de candidato à Presidência da República
Instituto Lula/Juca Varella - 30.8.18
Fernando Haddad assumiu posto de Lula na vaga de candidato à Presidência da República


De 2019 a 2022, Haddad voltou de forma integral para as atividades acadêmicas como professor na USP. Transitou nesse período entre as salas de aulas, publicação de artigos e debates públicos, principalmente no âmbito internacional, como porta-voz do Grupo de Puebla que reúne líderes progressistas da América Latina para debates de agendas regionais.

Ao longo de 2021 e 2022 articulou a sua volta ao Executivo paulista, mas para o cargo de governador do Estado de São Paulo  e foi lançado como candidato oficial. Ele foi derrotado pelo atual governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Fernando Haddad foi a segundo turno em São Paulo, nas eleições de 2022
Reprodução/Globo
Fernando Haddad foi a segundo turno em São Paulo, nas eleições de 2022


Posteriormente, assumiu também entre 1º de janeiro de 2023 a março de 2026, o comando do Ministério da Fazenda, deixando o cargo para se dedicar à pré-candidatura e tentar mais uma vez ocupar a vaga do governo paulista.

Com perfil voltado para planejamento econômico e sustentabilidade fiscal, sua atuação rendeu, inclusive, uma projeção internacional. Em 2024, o então ministro da fazenda, figurou na lista da revista norte-americana The 100 Most Influential Climate Leaders in Business (TIME) e sua atuação foi destaque na condução de políticas públicas de transição ecológica e emissão de títulos soberanos verdes.

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