Reprodução/Instagram @soy_karinista @javiermilei (montagem) Além do presidente argentino, Karina Milei, sua irmão, recebeu a comenda em 2024 pelo governador de São Paulo

O presidente da Argentina, Javier Milei , visita o Palácio dos Bandeirantes, sede do governo de São Paulo e é condecorado com a Ordem do Ipiranga, neste sábado (25). A comenda é a mais a lta honraria concedida pelo estado e foi dada pelas mãos do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) . O título oficial ao líder argentino reforça os laços estreitos entre ambos.

Reprodução/CNN Javier Milei cumpre agenda politica no Brasil e se encontra na manhã deste sábado (25) com o governador de São Paulo,Tarcísio de Freitas.





Não é a primeira vez que a família Milei recebe a medalha. A comenda à Javier Milei pelo governador repete gesto diplomático de 2024. A condecoração foi entregue a Karina Milei, secretária-geral da Presidência da Argentina e uma figura influente do governo argentino. Os irmãos agora estão no mesmo patamar ante o estado paulista.

Reprodução/CNN (editado por IA) Presidente argentino recebe a mais alta honraria do Estado de São Paulo.





Agenda política da direita

O presidente da Argentina cumpre agenda política em território nacional. Até o momento, Milei cumpre além dessa visita institucional ao Palácio dos Bandeirantes, em SP, ele participa de ato político no Rio de Janeiro ainda neste sábado.

O presidente argentino vai participar da convenção partidária nacional do PL , evento que vai oficializar a candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República para as eleições deste ano. A presença do chefe de estado estrangeiro nos dois eventos indica fortalecimento das pontes de lideranças conservadoras entre os países.





O que é a Ordem do Ipiranga?

Criada pelo governo estadual, a Ordem do Ipiranga é destinada exclusivamente a personalidades nacionais e também estrangeiras que tenham prestado serviços de importância ímpar ao estado ou que se destaque por valores excepcionais na respectiva área de atuação. O nome da medalha remete à história do estado.