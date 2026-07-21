Reprodução/redes sociais Renan Santos, fundador do partido, e é candidato oficial da legenda à Presidência

A corrida para ocupar a cadeira no Palácio do Planalto de 2027 a 2030 já tem o seu primeiro competidor oficial no páreo. A candidatura de Renan Santos foi oficializada pelo Missão junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (20). O registro estreiou a lista para disputa à Presidência da República , sendo o Renan o primeiro nome formal inscrito para o cargo.

A convenção partidária do candidato foi realizada de forma online, às 10h20, por meio de videoconferência com a Justiça Eleitoral, durando exatos 30 minutos. Durante a reunião digital, a legenda aprovou por unanimidade a formação de chapa "puro-sangue" para as eleições de 2026.

Reprodução/TSE O registro de Renan Santos (Missão) foi o primeiro junto ao TSE para o cargo de presidente





Figurando para a vaga de vice-presidente o nome aprovado é o de Aroldo Medina, que vai assinar nessa disputa eleitoral como "Coronel Medina". A dupla vai concorrer utilizando o número 14.

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Saindo na frente

O registro de ambos foi recebido pelo TSE e divulgado na plataforma oficial de transparência do tribunal, às 11h28 do mesmo dia. A ata pode ser consultada pelo público e pontua como a legenda entra nas eleições "concorrendo de forma isolada, sem formação de coligação, nos termos do art. 3º da Resolução TSE nº 23.609/2019".

Após finalizada a reunião online junto ao TSE, o Missão validou as informações na Corte Eleitoral:

Declaro, para os devidos fins, que as informações contidas na presente ata de convenção são verdadeiras e assumo o compromisso de apresentar, quando solicitado, os comprovantes originais. Partido Missão validando a candidatura da chapa

















Chave que liga o motor

A 76 dias do primeiro turno, a legenda dá um pontapé inicial já ditando o ritmo acelerado das eleições de 2026. Conforme o calendário eleitoral do TSE, a janela legal para realização e registro das cadidaturas junto a Justiça é de 20 de julho indo até o dia 5 de agosto.

O adiantamento do registro da legenda no ambiente online dispara à frente, enquanto os demais partidos do país organizam e marcam seus encontros nacionais para formalização e posteriormente, registro junto à Corte Eleitoral.

A documentação da ata junto ao tribunal é obrigatório e representa o documento "mãe" da candidatura: ele destrava, abrindo caminho para as demais etapas burocráticas e financeiras da campanha eleitoral.

Requerimento de Registro de Candidatura (RRC): a ata libera o envio do RRC, que é o "perfil" detalhado dos candidato com envio de documentos pessoais, declarações patrimoniais, comprovante de escolaridade, antecedentes criminais, foto oficial e plano de governo.

a ata libera o envio do RRC, que é o "perfil" detalhado dos candidato com envio de documentos pessoais, declarações patrimoniais, comprovante de escolaridade, antecedentes criminais, foto oficial e plano de governo. Criação do CNPJ da campanha: o registro da ata faz-se o pedido na Justiça Eleitoral que emite um número de CNPJ específico para a campanha do candidato em questão.

o registro da ata faz-se o pedido na Justiça Eleitoral que emite um número de CNPJ específico para a campanha do candidato em questão. Abertura de conta no banco: com o CNPJ, o candidato pode abrir a conta bancária da campanha eleitoral. Sem isso, não é possível e é proibido arrecadar dinheiro de qualquer origem e pagar fornecedores da campanha.

com o CNPJ, o candidato pode abrir a conta bancária da campanha eleitoral. Sem isso, não é possível e é proibido arrecadar dinheiro de qualquer origem e pagar fornecedores da campanha. Ficha Limpa: tendo como base os documentos fornecidos que os ministros julgam se o candidato preenche os requisitos se é capaz de ser eleito e se não tromba na Lei da Ficha Limpa.

Antonio Augusto/TSE Corte do TSE em sessão plenária





Além disso, o documento apresenta a lista da equipe jurídica que representa o partido perante a Justiça Eleitoral. Com o documento publicado, o passo seguinte é a análise técnica da cadidatura de Renan Santos e Cononel Medina e o julgamento definitivo do registro das candidaturas pelo plenário do TSE.