Reprodução/Divulgação/USP Universidade de São Paulo.



A Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da USP abriu, nesta segunda-feira (20), inscrições para as 7.060 vagas gratuitas dos Cursos de Inverno de 2026. Ao todo, serão oferecidos 82 cursos de maneira 100% on-line, disponibilizados tanto para o público interno, quanto para o externo, e visam ampliar o acesso à formação e informação em diferentes áreas.

Os cursos terão temas variados, abrodando contemporiedades e assuntos de interesse social, como educação antirracista, esporte e história. A programação também envolve temas como aspectos históricos, geográficos, políticos e sociais relacionados às diferentes áreas de conhecimento.

A inscrição

Para os interessados, é necessário se inscrever através do Sistema Apolo até o dia 2 de agosto; a seleção dos participantes será feita através de sorteio. Para acessar o certificado de conclusão, os matriculados terão que apresentar 75% de frequência nas aulas.

Dentro do Sistema, é necessário selecionar a aba “inscrição on-line” e depois clicar em “fazer inscrição”. Ali, no campo “unidade”, será necessário selecionar a opção “Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas”, todos os Cursos de Inverno disponíveis estarão presentes na lista. Ao clicar no curso, todas as informações relevantes sobre ele aparecerão, depois, o candidato deve seguir as instruções e preencher o que é requisitado.





As inscrições para os Cursos de Inverno de 2026 da FFLCH foram separadas em 6 grupos, com cursos específicos separados em cada um; o interessado deve realizar a inscrição no período descrito para o grupo ao qual pertence o curso escolhido. A divisão serve para facilitar o processo, reunindo diferentes áreas do conhecimento

Confira todos os cursos e datas para inscrições:

GRUPO 1 com inscrições de 20/07 a 21/07

Ártemis para além da caça: parthenía e morte

As diferentes configurações do ser mulher em Bernardo Guimarães

As Horcruxes de J.K. Rowling

Com o que as mulheres sonham? Relatos oníricos de escritoras estrangeiras

Cultura Pop e as Transformações de Gênero no Japão Moderno e Contemporâneo

Desde Brecht: dramaturgia política de língua alemã

Dinâmicas de Gênero na Roma Antiga: As Virgens Vestais

Explorando inteligências artificiais na literatura e no mundo da tecnologia

Introdução ao CDO e ao GrADS para manipulação de projeções climáticas

João Cabral de Melo Neto: acervo e materialidade da literatura

O Corpo Oculto do Modernismo: Adalgisa Nery em diálogo com Ismael Nery e Murilo Mendes

O ‘Inconsciente Político’ de Fredric Jameson: crítica dialética e o capitalismo de Plataforma em ‘Pluribus’

Resgatar autoras, reler o Brasil: a escrita e a reescrita de ‘Memórias de Martha’

Stanley Kubrick e a guerra

Teatro político e de trabalhadores nos EUA (1913-1944)

GRUPO 2 com ins crições de 22/07 a 23/07

A Arte da China Moderna: tradição, revolução e modernidade (1842 – século XXI)

A sobrevida da escravidão nos fundamentos da USP

Autoria docente e arquiteturas pedagógicas mediadas por IA no ensino de línguas

Caio Fernando Abreu: leituras para além do muro

Entre Memórias e Patrimônios: a diversidade judaica no Brasil

Helena e o mito de Troia na poesia lírica grega arcaica

Introdução à Filosofia da Técnica e da Tecnologia

Introdução à História pelas Ferramentas

Introdução à Oratória e Retórica Forense na Grécia Antiga

Mineração verde? Território, transição energética e conflitos ontológicos

Narrativa, Espaço e Conflito em Minha Vida, de Anton Tchékhov

O realismo no cinema: Brecht, Raymond Williams e Ken Loach

Pequena introdução à Semiótica Discursiva: teoria e prática

Poesia sem lastro: crítica e crise de legibilidade nos Estados Unidos contemporâneos

GRUPO 3 com inscrições de 24/07 a 26/07

A origem da obra de arte, de Martin Heidegger, e o diálogo com a tradição estética

Afinal, o que são os números?

Alteridades silvestres: representações discursivas de animais não humanos

Amor, agudeza e loucura nas Novelas Ejemplares (1613), de Miguel de Cervantes

Corpos e violências na literatura contemporânea

Do Teatro de Bonecos ao Teatro de Animação: um percurso histórico do estudo de teatro no Brasil

Educação Antirracista e Ensino de Geografia: práticas, legislações e desafios contemporâneos

Entre o desaparecimento e o renovado interesse pelos rios urbanos na cidade de São Paulo

Introdução à Literatura Oral

Leituras em sociologia da música popular (anos 1980 e 1990)

Literatura carcerária: leitura e escrita na prisão

Luz, dose, datação: a história da paisagem registrada em grãos

Natureza e discurso em Jean-Jacques Rousseau

Percepções de uma ficção africana: um clube de leitura a partir das letras moçambicanas

Renascimento Italiano e arqueologia: arte, sociedade e redescoberta do Mundo Antigo

GRUPO 4 com inscrições de 27/07 a 28/07

250 anos de Common Sense: uma introdução ao pensamento político de Thomas Paine

A História Global do Chá: comércio, produção e consumo entre a Ásia e a Grã-Bretanha

Antagonismos e Protagonismos da Cidade em Lima Barreto e Fiódor Dostoiévski

Capoeiragem e outros estudos: introdução às epistemologias negras do canto e do corpo na diáspora

Cultura e política no México contemporâneo: as identidades nacionais nos séculos XIX e XX

Desigualdade e política nas democracias contemporâneas

Esporte, mito e canção: os epinícios de Píndaro e Baquílides

Imprensa e Feminismos na América Latina (c. 1880 – 1940)

Introdução à Música Popular Brasileira (MPB): algumas trajetórias

Introdução às preposições italianas e seus principais usos

O Cinema em São Paulo no Meio do Século XX: ‘Ciclo Industrial Paulista’(1949-1962)

O teatro de Bernard-Marie Koltès: poéticas, estéticas e temáticas

Textos literários como problema histórico: ficção e experiência no Brasil (séculos XIX e XX)

Vozes femininas na Literatura Armênia

GRUPO 5 com inscrições de 29/07 a 30/07

Análise de dados em estratificação e desigualdades educacionais

Bioarqueologia social e análise de remanescentes humanos

Cinema italiano: paisagens e imaginários

Do Welfare State às mutações na governança neoliberal

Futebol e Literatura na América Latina: o gênero romance

História Indígena no Brasil

Introdução à língua búlgara: uma porta de entrada acessível para o contato com as línguas eslavas

Introdução ao Movimento Direito e Literatura

Literatura no pós-independência: contradições na prosa de países africanos de língua oficial portuguesa

O desenvolvimento do idealismo alemão a partir de Schelling e Hegel (1794-1807)

Origens e desenvolvimento das ciências sociais na China moderna

Pela estrada agora’: livros brasileiros para crianças no século XXI

Relatos de infância latino-americanos

GRUPO 6 (inscrições de 31/07 a 02/08)

A literatura russa de exílio no decorrer do século XX

Abolição ou Desalienação do trabalho? Disputas contemporâneas em torno do trabalho

Arte, Política e Nacionalismos na África tardio-colonial

Capitalismo de desastre e o caso das enchentes no Rio Grande do Sul

Corpos, Linguagens e Produção da Diferença em Angola

Democracia e representação nas Revoluções Americana e Francesa

Heranças, populações e disputas de terra: fontes para a História Social

Ilha de Gorée (Senegal): A história da escravidão pelo nacionalismo africano

O ensino de argumentação e o tratamento da desinformação em sala de aula

O Pequeno Livro Vermelho no Mundo: Maoísmo, Revolução e Cultura Política Global

Os limites da língua portuguesa na expressão da dor



