A Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da USP abriu, nesta segunda-feira (20), inscrições para as 7.060 vagas gratuitas dos Cursos de Inverno de 2026. Ao todo, serão oferecidos 82 cursos de maneira 100% on-line, disponibilizados tanto para o público interno, quanto para o externo, e visam ampliar o acesso à formação e informação em diferentes áreas.
Os cursos terão temas variados, abrodando contemporiedades e assuntos de interesse social, como educação antirracista, esporte e história. A programação também envolve temas como aspectos históricos, geográficos, políticos e sociais relacionados às diferentes áreas de conhecimento.
A inscrição
Para os interessados, é necessário se inscrever através do Sistema Apolo até o dia 2 de agosto; a seleção dos participantes será feita através de sorteio. Para acessar o certificado de conclusão, os matriculados terão que apresentar 75% de frequência nas aulas.
Dentro do Sistema, é necessário selecionar a aba “inscrição on-line” e depois clicar em “fazer inscrição”. Ali, no campo “unidade”, será necessário selecionar a opção “Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas”, todos os Cursos de Inverno disponíveis estarão presentes na lista. Ao clicar no curso, todas as informações relevantes sobre ele aparecerão, depois, o candidato deve seguir as instruções e preencher o que é requisitado.
As inscrições para os Cursos de Inverno de 2026 da FFLCH foram separadas em 6 grupos, com cursos específicos separados em cada um; o interessado deve realizar a inscrição no período descrito para o grupo ao qual pertence o curso escolhido. A divisão serve para facilitar o processo, reunindo diferentes áreas do conhecimento
Confira todos os cursos e datas para inscrições:
GRUPO 1 com inscrições de 20/07 a 21/07
- Ártemis para além da caça: parthenía e morte
- As diferentes configurações do ser mulher em Bernardo Guimarães
- As Horcruxes de J.K. Rowling
- Com o que as mulheres sonham? Relatos oníricos de escritoras estrangeiras
- Cultura Pop e as Transformações de Gênero no Japão Moderno e Contemporâneo
- Desde Brecht: dramaturgia política de língua alemã
- Dinâmicas de Gênero na Roma Antiga: As Virgens Vestais
- Explorando inteligências artificiais na literatura e no mundo da tecnologia
- Introdução ao CDO e ao GrADS para manipulação de projeções climáticas
- João Cabral de Melo Neto: acervo e materialidade da literatura
- O Corpo Oculto do Modernismo: Adalgisa Nery em diálogo com Ismael Nery e Murilo Mendes
- O ‘Inconsciente Político’ de Fredric Jameson: crítica dialética e o capitalismo de Plataforma em ‘Pluribus’
- Resgatar autoras, reler o Brasil: a escrita e a reescrita de ‘Memórias de Martha’
- Stanley Kubrick e a guerra
- Teatro político e de trabalhadores nos EUA (1913-1944)
GRUPO 2 com ins crições de 22/07 a 23/07
- A Arte da China Moderna: tradição, revolução e modernidade (1842 – século XXI)
- A sobrevida da escravidão nos fundamentos da USP
- Autoria docente e arquiteturas pedagógicas mediadas por IA no ensino de línguas
- Caio Fernando Abreu: leituras para além do muro
- Entre Memórias e Patrimônios: a diversidade judaica no Brasil
- Helena e o mito de Troia na poesia lírica grega arcaica
- Introdução à Filosofia da Técnica e da Tecnologia
- Introdução à História pelas Ferramentas
- Introdução à Oratória e Retórica Forense na Grécia Antiga
- Mineração verde? Território, transição energética e conflitos ontológicos
- Narrativa, Espaço e Conflito em Minha Vida, de Anton Tchékhov
- O realismo no cinema: Brecht, Raymond Williams e Ken Loach
- Pequena introdução à Semiótica Discursiva: teoria e prática
- Poesia sem lastro: crítica e crise de legibilidade nos Estados Unidos contemporâneos
GRUPO 3 com inscrições de 24/07 a 26/07
- A origem da obra de arte, de Martin Heidegger, e o diálogo com a tradição estética
- Afinal, o que são os números?
- Alteridades silvestres: representações discursivas de animais não humanos
- Amor, agudeza e loucura nas Novelas Ejemplares (1613), de Miguel de Cervantes
- Corpos e violências na literatura contemporânea
- Do Teatro de Bonecos ao Teatro de Animação: um percurso histórico do estudo de teatro no Brasil
- Educação Antirracista e Ensino de Geografia: práticas, legislações e desafios contemporâneos
- Entre o desaparecimento e o renovado interesse pelos rios urbanos na cidade de São Paulo
- Introdução à Literatura Oral
- Leituras em sociologia da música popular (anos 1980 e 1990)
- Literatura carcerária: leitura e escrita na prisão
- Luz, dose, datação: a história da paisagem registrada em grãos
- Natureza e discurso em Jean-Jacques Rousseau
- Percepções de uma ficção africana: um clube de leitura a partir das letras moçambicanas
- Renascimento Italiano e arqueologia: arte, sociedade e redescoberta do Mundo Antigo
GRUPO 4 com inscrições de 27/07 a 28/07
- 250 anos de Common Sense: uma introdução ao pensamento político de Thomas Paine
- A História Global do Chá: comércio, produção e consumo entre a Ásia e a Grã-Bretanha
- Antagonismos e Protagonismos da Cidade em Lima Barreto e Fiódor Dostoiévski
- Capoeiragem e outros estudos: introdução às epistemologias negras do canto e do corpo na diáspora
- Cultura e política no México contemporâneo: as identidades nacionais nos séculos XIX e XX
- Desigualdade e política nas democracias contemporâneas
- Esporte, mito e canção: os epinícios de Píndaro e Baquílides
- Imprensa e Feminismos na América Latina (c. 1880 – 1940)
- Introdução à Música Popular Brasileira (MPB): algumas trajetórias
- Introdução às preposições italianas e seus principais usos
- O Cinema em São Paulo no Meio do Século XX: ‘Ciclo Industrial Paulista’(1949-1962)
- O teatro de Bernard-Marie Koltès: poéticas, estéticas e temáticas
- Textos literários como problema histórico: ficção e experiência no Brasil (séculos XIX e XX)
- Vozes femininas na Literatura Armênia
GRUPO 5 com inscrições de 29/07 a 30/07
- Análise de dados em estratificação e desigualdades educacionais
- Bioarqueologia social e análise de remanescentes humanos
- Cinema italiano: paisagens e imaginários
- Do Welfare State às mutações na governança neoliberal
- Futebol e Literatura na América Latina: o gênero romance
- História Indígena no Brasil
- Introdução à língua búlgara: uma porta de entrada acessível para o contato com as línguas eslavas
- Introdução ao Movimento Direito e Literatura
- Literatura no pós-independência: contradições na prosa de países africanos de língua oficial portuguesa
- O desenvolvimento do idealismo alemão a partir de Schelling e Hegel (1794-1807)
- Origens e desenvolvimento das ciências sociais na China moderna
- Pela estrada agora’: livros brasileiros para crianças no século XXI
- Relatos de infância latino-americanos
GRUPO 6 (inscrições de 31/07 a 02/08)
- A literatura russa de exílio no decorrer do século XX
- Abolição ou Desalienação do trabalho? Disputas contemporâneas em torno do trabalho
- Arte, Política e Nacionalismos na África tardio-colonial
- Capitalismo de desastre e o caso das enchentes no Rio Grande do Sul
- Corpos, Linguagens e Produção da Diferença em Angola
- Democracia e representação nas Revoluções Americana e Francesa
- Heranças, populações e disputas de terra: fontes para a História Social
- Ilha de Gorée (Senegal): A história da escravidão pelo nacionalismo africano
- O ensino de argumentação e o tratamento da desinformação em sala de aula
- O Pequeno Livro Vermelho no Mundo: Maoísmo, Revolução e Cultura Política Global
- Os limites da língua portuguesa na expressão da dor