Universidade de São Paulo.
Reprodução/Divulgação/USP
Universidade de São Paulo.


A Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da  USP abriu, nesta segunda-feira (20), inscrições para as 7.060 vagas gratuitas dos Cursos de Inverno de 2026. Ao todo, serão oferecidos 82 cursos de maneira 100% on-line, disponibilizados tanto para o público interno, quanto para o externo, e visam ampliar o acesso à formação e informação em diferentes áreas.

Os cursos terão temas variados, abrodando contemporiedades e assuntos de interesse social, como educação antirracista, esporte e história. A programação também envolve temas como aspectos históricos, geográficos, políticos e sociais relacionados às diferentes áreas de conhecimento.

A inscrição

Para os interessados, é necessário  se inscrever através do Sistema Apolo até o dia 2 de agosto; a seleção dos participantes será feita através de sorteio. Para acessar o certificado de conclusão, os matriculados terão que apresentar 75% de frequência nas aulas.

Dentro do Sistema, é necessário selecionar a aba “inscrição on-line” e depois clicar em “fazer inscrição”. Ali, no campo “unidade”, será necessário selecionar a opção “Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas”, todos os Cursos de Inverno disponíveis estarão presentes na lista. Ao clicar no curso, todas as informações relevantes sobre ele aparecerão, depois, o candidato deve seguir as instruções e preencher o que é requisitado.


As inscrições para os Cursos de Inverno de 2026 da FFLCH foram separadas em 6 grupos, com cursos específicos separados em cada um; o interessado deve realizar a inscrição no período descrito para o grupo ao qual pertence o curso escolhido. A divisão serve para facilitar o processo, reunindo diferentes áreas do conhecimento

Confira todos os cursos e datas para inscrições:

GRUPO 1 com inscrições de 20/07 a 21/07

  • Ártemis para além da caça: parthenía e morte
  • As diferentes configurações do ser mulher em Bernardo Guimarães
  • As Horcruxes de J.K. Rowling
  • Com o que as mulheres sonham? Relatos oníricos de escritoras estrangeiras
  • Cultura Pop e as Transformações de Gênero no Japão Moderno e Contemporâneo
  • Desde Brecht: dramaturgia política de língua alemã
  • Dinâmicas de Gênero na Roma Antiga: As Virgens Vestais
  • Explorando inteligências artificiais na literatura e no mundo da tecnologia
  • Introdução ao CDO e ao GrADS para manipulação de projeções climáticas
  • João Cabral de Melo Neto: acervo e materialidade da literatura
  • O Corpo Oculto do Modernismo: Adalgisa Nery em diálogo com Ismael Nery e Murilo Mendes
  • O ‘Inconsciente Político’ de Fredric Jameson: crítica dialética e o capitalismo de Plataforma em ‘Pluribus’
  • Resgatar autoras, reler o Brasil: a escrita e a reescrita de ‘Memórias de Martha’
  • Stanley Kubrick e a guerra
  • Teatro político e de trabalhadores nos EUA (1913-1944)

GRUPO 2 com ins crições de 22/07 a 23/07

  • A Arte da China Moderna: tradição, revolução e modernidade (1842 – século XXI)
  • A sobrevida da escravidão nos fundamentos da USP
  • Autoria docente e arquiteturas pedagógicas mediadas por IA no ensino de línguas
  • Caio Fernando Abreu: leituras para além do muro
  • Entre Memórias e Patrimônios: a diversidade judaica no Brasil
  • Helena e o mito de Troia na poesia lírica grega arcaica
  • Introdução à Filosofia da Técnica e da Tecnologia
  • Introdução à História pelas Ferramentas
  • Introdução à Oratória e Retórica Forense na Grécia Antiga
  • Mineração verde? Território, transição energética e conflitos ontológicos
  • Narrativa, Espaço e Conflito em Minha Vida, de Anton Tchékhov
  • O realismo no cinema: Brecht, Raymond Williams e Ken Loach
  • Pequena introdução à Semiótica Discursiva: teoria e prática
  • Poesia sem lastro: crítica e crise de legibilidade nos Estados Unidos contemporâneos

GRUPO 3 com inscrições de 24/07 a 26/07

  • A origem da obra de arte, de Martin Heidegger, e o diálogo com a tradição estética
  • Afinal, o que são os números?
  • Alteridades silvestres: representações discursivas de animais não humanos
  • Amor, agudeza e loucura nas Novelas Ejemplares (1613), de Miguel de Cervantes
  • Corpos e violências na literatura contemporânea
  • Do Teatro de Bonecos ao Teatro de Animação: um percurso histórico do estudo de teatro no Brasil
  • Educação Antirracista e Ensino de Geografia: práticas, legislações e desafios contemporâneos
  • Entre o desaparecimento e o renovado interesse pelos rios urbanos na cidade de São Paulo
  • Introdução à Literatura Oral
  • Leituras em sociologia da música popular (anos 1980 e 1990)
  • Literatura carcerária: leitura e escrita na prisão
  • Luz, dose, datação: a história da paisagem registrada em grãos
  • Natureza e discurso em Jean-Jacques Rousseau
  • Percepções de uma ficção africana: um clube de leitura a partir das letras moçambicanas
  • Renascimento Italiano e arqueologia: arte, sociedade e redescoberta do Mundo Antigo

GRUPO 4 com inscrições de 27/07 a 28/07

  • 250 anos de Common Sense: uma introdução ao pensamento político de Thomas Paine
  • A História Global do Chá: comércio, produção e consumo entre a Ásia e a Grã-Bretanha
  • Antagonismos e Protagonismos da Cidade em Lima Barreto e Fiódor Dostoiévski
  • Capoeiragem e outros estudos: introdução às epistemologias negras do canto e do corpo na diáspora
  • Cultura e política no México contemporâneo: as identidades nacionais nos séculos XIX e XX
  • Desigualdade e política nas democracias contemporâneas
  • Esporte, mito e canção: os epinícios de Píndaro e Baquílides
  • Imprensa e Feminismos na América Latina (c. 1880 – 1940)
  • Introdução à Música Popular Brasileira (MPB): algumas trajetórias
  • Introdução às preposições italianas e seus principais usos
  • O Cinema em São Paulo no Meio do Século XX: ‘Ciclo Industrial Paulista’(1949-1962)
  • O teatro de Bernard-Marie Koltès: poéticas, estéticas e temáticas
  • Textos literários como problema histórico: ficção e experiência no Brasil (séculos XIX e XX)
  • Vozes femininas na Literatura Armênia

GRUPO 5 com inscrições de 29/07 a 30/07

  • Análise de dados em estratificação e desigualdades educacionais
  • Bioarqueologia social e análise de remanescentes humanos
  • Cinema italiano: paisagens e imaginários
  • Do Welfare State às mutações na governança neoliberal
  • Futebol e Literatura na América Latina: o gênero romance
  • História Indígena no Brasil
  • Introdução à língua búlgara: uma porta de entrada acessível para o contato com as línguas eslavas
  • Introdução ao Movimento Direito e Literatura
  • Literatura no pós-independência: contradições na prosa de países africanos de língua oficial portuguesa
  • O desenvolvimento do idealismo alemão a partir de Schelling e Hegel (1794-1807)
  • Origens e desenvolvimento das ciências sociais na China moderna
  • Pela estrada agora’: livros brasileiros para crianças no século XXI
  • Relatos de infância latino-americanos

GRUPO 6  (inscrições de 31/07 a 02/08)

  • A literatura russa de exílio no decorrer do século XX
  • Abolição ou Desalienação do trabalho? Disputas contemporâneas em torno do trabalho
  • Arte, Política e Nacionalismos na África tardio-colonial
  • Capitalismo de desastre e o caso das enchentes no Rio Grande do Sul
  • Corpos, Linguagens e Produção da Diferença em Angola
  • Democracia e representação nas Revoluções Americana e Francesa
  • Heranças, populações e disputas de terra: fontes para a História Social
  • Ilha de Gorée (Senegal): A história da escravidão pelo nacionalismo africano
  • O ensino de argumentação e o tratamento da desinformação em sala de aula
  • O Pequeno Livro Vermelho no Mundo: Maoísmo, Revolução e Cultura Política Global
  • Os limites da língua portuguesa na expressão da dor


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