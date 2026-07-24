Incêndio em trem da Trivia em São Paulo (SP)
Reprodução/X
Incêndio em trem da Trivia em São Paulo (SP)

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) voltou a administrar a operação das Linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade e do Serviço Expresso Aeroporto. O retorno foi determinado após os problemas registrados pelas linhas nos últimos dias.

As linhas estavam sendo administradas pela  concessionária Trivia Trens. A concessão teve início nesta semana. Porém, devido a diversos problemas, falhas operacionais, incluindo uma explosão e o incêndio em um trem, a CPTM reassumiu a administração nesta sexta-feira (24).

A medida tem um prazo inicial de 90 dias e foi determinada pelo Governo de São Paulo, por meio da Agência Reguladora de Transporte do Estado (Artesp).

De acordo com a Artesp, a determinação tem como objetivo assegurar a continuidade e a qualidade do atendimento, reduzir os impactos aos usuários e prevenir novas ocorrências.

Segundo o Diretor-Presidente da Artesp, André Isper, os problemas dos últimos dias são inaceitáveis e é muito 'penoso' para o cidadão.

O que nós vimos nos últimos dois dias, especialmente hoje, é inaceitável. Como fiscalizadores e reguladores do contrato, estamos agindo de modo imediato. A ideia é a volta da CPTM pra operação porque o que nós vimos realmente é muito ruim, muito penoso para o cidadão." Diretor-Presidente da Artesp, André Isper

Ainda de acordo com a Artesp, vai ser instaurado um procedimento de apuração para identificar as causas das ocorrências e a responsabilidade da concessionária pelas falhas registradas. Veja imagens:

Nesta sexta-feira, a Artesp acompanha a retomada da operação nas linhas. As equipes da agência e da companhia ferroviária monitoram toda a circulação dos trens.

Neste momento, a Artesp faz o acompanhamento e vai fiscalizar toda a operação. O que aconteceu ontem foi muito grave, por isso estamos agindo justamente para não acontecer mais.” Diretor-Presidente da Artesp, André Isper

A Artesp também informou que os contratos de concessão estabelecem mecanismos claros de fiscalização e responsabilização, e que vai atuar com rigor para assegurar o cumprimento das exigências contratuais e a qualidade do serviço prestado à população.

Explosão em vagão

Ao menos  três órgãos de segurança pública foram mobilizados após a paralisação dos trens administrados pela concessionária Trivia em São Paulo. Os serviços foram interrompidos durante toda a manhã desta quinta-feira (23).

Inicialmente, os relatos diziam que a suspensão foi por conta de uma pane elétrica. Porém, por meio de uma nota enviada ao iG, a Secretaria da Segurança Pública do estado (SSP) informou que a ocorrência foi provocada por um incêndio em um vagão de trem.

fogo foi registrado na Rua Bresser, no Brás, região central de São Paulo. Ninguém ficou ferido.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver o momento em que a  Polícia Militar ajuda os passageiros a deixarem as linhas de trens.

O incêndio impactou as três linhas administradas pela Trivia (Linha 11-Coral, Linha 12-Safira e a Linha 13-Jade) e também o Serviço Expresso Aeroporto.

O que diz a Trivia

Em nota publicada nesta quinta-feira (23), a Trivia Trens se desculpou e lamentou todo o ocorrido. A empresa afirmou que, durante toda a ocorrência, a concessionária teve como prioridade a segurança dos passageiros e a atuação precisa em combater o foco do incêndio.

Além disso, a Trivia disse que está compromissada em investigar profundamente as causas técnicas que levaram às ocorrências e que sempre cumpriu com todas as obrigações contratuais em todas as fases de transição dos serviços concedidos.

Veja nota na íntegra:

"A Trivia Trens, concessionária responsável pela operação das Linhas 11-Coral, 12-Safira, 13-Jade e do Expresso Aeroporto lamenta sobre a ocorrência registrada na data de hoje, que afetou uma composição entre as estações Tatuapé e Brás, e se desculpa pelos transtornos vividos por seus passageiros.

Durante toda a ocorrência de hoje, a concessionária teve como prioridade a segurança e integridade física dos passageiros e atuação precisa em debelar o foco de incêndio ocorrido, para que os danos não fossem maiores. O restabelecimento do serviço foi realizado com a maior celeridade possível e todos os recursos necessários foram empenhados prontamente.

A concessionária reafirma seu compromisso em investigar profundamente as causas técnicas que levaram às ocorrências e impactaram tantas pessoas nos seus deslocamentos.

A Trivia Trens reitera que sempre cumpriu com todas as suas obrigações contratuais em todas as fases de transição dos serviços concedidos até a presente data, de forma estruturada, transparente e cooperativa.

Este é o momento de somar esforços em favor dos passageiros, por isso, entendemos que o trabalho conjunto entre todos os agentes envolvidos fortalece a segurança operacional, a previsibilidade do sistema e a qualidade do serviço prestado à população."


    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/2026-07-24/cptm-retoma-operacao-em-linhas-administradas-pela-trivia.html
    Compartilhar
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!

    Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie.

    Mais Recentes