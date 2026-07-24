Reprodução/X Incêndio em trem da Trivia em São Paulo (SP)

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) voltou a administrar a operação das Linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade e do Serviço Expresso Aeroporto. O retorno foi determinado após os problemas registrados pelas linhas nos últimos dias.

As linhas estavam sendo administradas pela concessionária Trivia Trens. A concessão teve início nesta semana. Porém, devido a diversos problemas, falhas operacionais, incluindo uma explosão e o incêndio em um trem, a CPTM reassumiu a administração nesta sexta-feira (24).

A medida tem um prazo inicial de 90 dias e foi determinada pelo Governo de São Paulo, por meio da Agência Reguladora de Transporte do Estado (Artesp).



De acordo com a Artesp, a determinação tem como objetivo assegurar a continuidade e a qualidade do atendimento, reduzir os impactos aos usuários e prevenir novas ocorrências.

Segundo o Diretor-Presidente da Artesp, André Isper, os problemas dos últimos dias são inaceitáveis e é muito 'penoso' para o cidadão.

O que nós vimos nos últimos dois dias, especialmente hoje, é inaceitável. Como fiscalizadores e reguladores do contrato, estamos agindo de modo imediato. A ideia é a volta da CPTM pra operação porque o que nós vimos realmente é muito ruim, muito penoso para o cidadão." Diretor-Presidente da Artesp, André Isper

Ainda de acordo com a Artesp, vai ser instaurado um procedimento de apuração para identificar as causas das ocorrências e a responsabilidade da concessionária pelas falhas registradas. Veja imagens:

Após três dias marcados por falhas operacionais, incluindo a explosão e o incêndio em um trem da Linha 12-Safira, a CPTM reassumiu nesta sexta-feira (24) a administração e a operação das Linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade. A medida é temporária e valerá por, no mínimo, 90… pic.twitter.com/biBI88kIeH— Diário da CPTM (@DiariodaCPTM) July 24, 2026

Nesta sexta-feira, a Artesp acompanha a retomada da operação nas linhas. As equipes da agência e da companhia ferroviária monitoram toda a circulação dos trens.

Neste momento, a Artesp faz o acompanhamento e vai fiscalizar toda a operação. O que aconteceu ontem foi muito grave, por isso estamos agindo justamente para não acontecer mais.” Diretor-Presidente da Artesp, André Isper

A Artesp também informou que os contratos de concessão estabelecem mecanismos claros de fiscalização e responsabilização, e que vai atuar com rigor para assegurar o cumprimento das exigências contratuais e a qualidade do serviço prestado à população.

Explosão em vagão

Ao menos três órgãos de segurança pública foram mobilizados após a paralisação dos trens administrados pela concessionária Trivia em São Paulo. Os serviços foram interrompidos durante toda a manhã desta quinta-feira (23).

Inicialmente, os relatos diziam que a suspensão foi por conta de uma pane elétrica. Porém, por meio de uma nota enviada ao iG, a Secretaria da Segurança Pública do estado (SSP) informou que a ocorrência foi provocada por um incêndio em um vagão de trem.

O fogo foi registrado na Rua Bresser, no Brás, região central de São Paulo. Ninguém ficou ferido.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver o momento em que a Polícia Militar ajuda os passageiros a deixarem as linhas de trens.

O incêndio impactou as três linhas administradas pela Trivia (Linha 11-Coral, Linha 12-Safira e a Linha 13-Jade) e também o Serviço Expresso Aeroporto.

O que diz a Trivia

Em nota publicada nesta quinta-feira (23), a Trivia Trens se desculpou e lamentou todo o ocorrido. A empresa afirmou que, durante toda a ocorrência, a concessionária teve como prioridade a segurança dos passageiros e a atuação precisa em combater o foco do incêndio.

Além disso, a Trivia disse que está compromissada em investigar profundamente as causas técnicas que levaram às ocorrências e que sempre cumpriu com todas as obrigações contratuais em todas as fases de transição dos serviços concedidos.

Veja nota na íntegra:

"A Trivia Trens, concessionária responsável pela operação das Linhas 11-Coral, 12-Safira, 13-Jade e do Expresso Aeroporto lamenta sobre a ocorrência registrada na data de hoje, que afetou uma composição entre as estações Tatuapé e Brás, e se desculpa pelos transtornos vividos por seus passageiros.

Durante toda a ocorrência de hoje, a concessionária teve como prioridade a segurança e integridade física dos passageiros e atuação precisa em debelar o foco de incêndio ocorrido, para que os danos não fossem maiores. O restabelecimento do serviço foi realizado com a maior celeridade possível e todos os recursos necessários foram empenhados prontamente.

A concessionária reafirma seu compromisso em investigar profundamente as causas técnicas que levaram às ocorrências e impactaram tantas pessoas nos seus deslocamentos.

A Trivia Trens reitera que sempre cumpriu com todas as suas obrigações contratuais em todas as fases de transição dos serviços concedidos até a presente data, de forma estruturada, transparente e cooperativa.

Este é o momento de somar esforços em favor dos passageiros, por isso, entendemos que o trabalho conjunto entre todos os agentes envolvidos fortalece a segurança operacional, a previsibilidade do sistema e a qualidade do serviço prestado à população."



