Ao menos duas linhas de trens de São Paulo estão com os serviços paralisados na manhã desta quinta-feira (23). Uma outra linha ainda opera parcialmente.
As linhas são administradas pela concessionária Trivia. A paralisação consta no painel oficial divulgado pela empresa.
As linhas paralisadas, por volta das 7h30, são: Linha 12-Safira e Linha 13-Jade. Além delas, o Serviço Expresso Aeroporto também está suspenso.
Outra que apresenta problemas é a Linha 11-Coral. No momento, ela opera apenas com a circulação de trens entre as estações Estudantes e Corinthians-Itaquera.
De acordo com relatos nas redes sociais, a paralisação aconteceu após um problema de abastecimento de energia.
A Secretaria da Segurança Pública do estado (SSP) informou que a ocorrência foi provocada por um incêndio em um vagão de trem.
O fogo foi registrado na Rua Bresser, no Brás, região central de São Paulo. Ninguém ficou ferido.
Em vídeos divulgados, é possível ver as estações lotadas, passageiros andando sobre os trilhos e um trem em chamas.
O iG acionou a Trivia Trens para mais detalhes sobre o funcionamento das linhas, mas, até o momento, não obteve retorno. O espaço segue aberto.
Veja imagens das redes sociais: