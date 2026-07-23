Reprodução/X Chamas linha de trem em São Paulo

Ao menos duas linhas de trens de São Paulo estão com os serviços paralisados na manhã desta quinta-feira (23). Uma outra linha ainda opera parcialmente.

As linhas são administradas pela concessionária Trivia. A paralisação consta no painel oficial divulgado pela empresa.

As linhas paralisadas, por volta das 7h30, são: Linha 12-Safira e Linha 13-Jade. Além delas, o Serviço Expresso Aeroporto também está suspenso.

Outra que apresenta problemas é a Linha 11-Coral. No momento, ela opera apenas com a circulação de trens entre as estações Estudantes e Corinthians-Itaquera.

De acordo com relatos nas redes sociais, a paralisação aconteceu após um problema de abastecimento de energia.

A Secretaria da Segurança Pública do estado (SSP) informou que a ocorrência foi provocada por um incêndio em um vagão de trem.

O fogo foi registrado na Rua Bresser, no Brás, região central de São Paulo. Ninguém ficou ferido.

Em vídeos divulgados, é possível ver as estações lotadas, passageiros andando sobre os trilhos e um trem em chamas.

O iG acionou a Trivia Trens para mais detalhes sobre o funcionamento das linhas, mas, até o momento, não obteve retorno. O espaço segue aberto.

Veja imagens das redes sociais:

Linha 11 coral trem pegando fogo entre o Tatuapé e Brás pic.twitter.com/a7J91dQIbw — Sinklay (@Sinklayjogador) July 23, 2026





as filas para entrar na estação de metrô itaquera, linha 11 coral e 12 safira estão um caos e afetou o metrô também, privatiza que melhora!! 👏🏻🥰 @DiariodaCPTM pic.twitter.com/mm5belfjfu — moni ‹𝟹 (@youthjinn) July 23, 2026



