Paulo Pinto/Agência Brasil Chuva em São Paulo

A passagem de uma frente fria pela costa do estado de São Paulo derruba as temperaturas e traz chuvas fortes na capital nesta sexta-feira (24). Segundo a Defesa Civil do Estado, esse sistema favorece a formação de áreas de instabilidade mais organizadas, capazes de provocar acumulados significativos de precipitação ao longo do dia.

O amanhecer na capital teve céu encoberto e frio constante, os termômetros das estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo registraram uma média de 14ºC. O tempo não deve mudar muito no decorrer do dia, seguindo fechado e com chuva; a temperatura máxima prevista é de 18ºC, com índices mínimos de umidade do ar ao redor dos 75%, contrastando com o início seco da semana.

As pancadas de chuvas podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento, que podem variar entre 60 e 70 km/h nos momentos de maior intensidade da chuva. Em cenários como esse, a Defesa Civil do Estado de São Paulo orienta que a população fique atenta aos alertas e de atenção especial às áreas mais vulneráveis. Outras áreas do estado terão condições piores que a capital, são elas: as que fazem divisa com o Paraná, a faixa leste e a região central do estado.





O final de semana

No sábado (25), a frente fria começa a se afastar e o risco de novos temporais diminui, mas as temperaturas mais baixas seguem presentes, com a mínima prevista na casa dos 14°C. Deve ter leves chuviscos ocasionais durante a manhã, mas, no decorrer do dia, o sol aparece entre nuvens e a temperatura se eleva levemente, com uma máxima prevista de 23°C.

Já no domingo (26), o tempo abre definitivamente, por mais que a madrugada tenha o céu nublado, com termômetros em torno dos 13°C. O sol deve aparecer entre poucas nuvens no decorrer do dia, e a temperatura atinge os 23°C durante a tarde.

Em ambos os dias, os índices de umidade do ar seguem elevados, com valores mínimos na faixa dos 60%.

Confira as o clima dos próximos dias de acordo com a Defesa Civil:

- Sexta-feira (24): mínima de 13°C e máxima de 17°C. Chuva forte de manhã, aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva que vão até a noite

- Sábado (25): mínima de 14°C e máxima de 23°C. Sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado.

- Domingo (26): mínima de 13°C e máxima de 23°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado.

-Segunda-feira (27): mínima de 14°C e máxima de 26°C. Sol com algumas nuvens ao longo do dia.

