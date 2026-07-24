Reprodução/Instagram Fábio Ferreira de Souza

Um sargento de 50 anos da Polícia Militar de São Paulo morreu após ser atropelado por um motorista com sinais de embriaguez na avenida Nove de Julho, na Zona Sul de São Paulo, na madrugada de quinta-feira (23). O agente dirigia uma motocicleta quando foi atingido de frente pelo outro veículo, que estava em alta velocidade e na contramão da via.

Fábio Ferreira de Souza foi a ser socorrido ao Hospital das Clínicas com parada cardiorrespiratória, mas não resistiu aos ferimentos.

O motorista Bruno Yumi Sales Shimizu, de 22 anos, apresentou sinais de embriaguez e se negou a fazer o teste do bafômetro. Ainda assim foi preso em flagrante por homicídio culposo e foi levado ao 14º Distrito Policial em Pinheiros, onde a ocorrência foi registrada. O carro foi apreendido.

Estilos de vida diferentes

O militar tinha 26 anos de serviço e estava prestes a se aposentar. Ele trabalhava atualmente no 2º Batalhão de Choque, mas estava de licença, conforme informado pela Secretaria da Segurança Pública (SSP). Fábio deixa esposa e dois filhos.

Conforme apuração da TV Globo, Bruno estava em uma balada na região da Vila Olímpia e gastou cerca de R$ 3 mil em bebidas alcoólicas. Imagens de uma câmera de segurança mostraram o motorista dirigindo sobre o corredor de ônibus e desviando para a faixa central, onde atingiu o militar.

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Outras três pessoas estavam no veículo: duas mulheres, que foram embora do local antes da chegada da polícia, e um homem, que foi conduzido à delegacia e liberado.

Bruno havia se envolvido em um acidente com morte em 2020, quando tinha 17 anos, e bateu em um motociclista em uma rodovia próxima a Pilar do Sul, no interior de São Paulo. Por ser menor de idade, respondeu por ato infracional e não foi responsabilizado criminalmente.

O 2º Batalhão de Polícia de Choque publicou uma homenagem a Fábio Ferreira de Souza nas redes sociais. Na imagem, a unidade definiu o sargento como “um exemplo a ser seguido” e reproduziu um trecho bíblico.

O iG não conseguiu localizar a defesa de Bruno Yumi Sales Shimizu. O espaço segue aberto.

