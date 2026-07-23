Vários tumultos foram registrados e cerca de cinco ônibus foram depredados após uma onda de furtos e assaltos em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Militar, seis adolescentes já foram apreendidos.
Em um dos casos registrados em vídeos que circulam nas redes sociais, um grupo acusado de furto correu para dentro de um ônibus parado no ponto causando momentos uma confusão entre os passageiros.
🚨AGORA: Confusão generalizada em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro.
Segundo informações, um ladrão teria roubado o celular de um pedestre e fugido em um patinete elétrico. Quando viu que estava sendo alcançado, tentou embarcar no ônibus, dando inicio ao caos. pic.twitter.com/Ah5g7AqCuP— LORD NEWS BRASIL 🇧🇷 (@Lordnewsbrasil) July 23, 2026
Segundo a Secretaria de Estado de Polícia Militar ao iG, quatro adolescentes foram levados durante a tarde de terça-feira (22), na altura das ruas Raul Pompéia e Francisco Otaviano, enquanto equipes do 19º Batalhão (Copacabana) e do Segurança Presente atuavam na Operação Praia.De acordo com a corporação, os policiais já tinham identificado o grupo tentando furtar banhistas na saída da praia e realizaram a abordagem. Na ação, os quatro suspeitos foram reconhecidos por uma turista australiana, que relatou ter tido um cordão e o celular furtados por eles.Os suspeitos foram levados para a Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (DEAT), no Leblon, onde a ocorrência foi registrada.Ainda segundo a PM ao iG, outros dois adolescentes foram apreendidos em outro ponto da orla, acusados de furto, também nas vias que dão acesso à praia. Esses, foram encaminhados para a 12ª DP (Copacabana).Por conta dos números, a segurança foi reforçada na região da orla da Zona Sul.
Ônibus vandalizados
Junto das ocorrências envolvendo furtos nos pontos próximos a praia, a região tem registrado um número alto de atos de vandalismo contra ônibus.
Em nota enviada ao iG, a Rio Ônibus informou que cinco coletivos foram depredados em Copacabana na terça-feira, causando um prejuízo estimado em R$ 30 mil.
Segundo o órgão, os ataques envolveram a quebra de janelas dos veículos e também a prática conhecida como "surfar" no teto dos ônibus.Ainda de acordo com o sindicato, o prejuízo mensal provocado por ataques ao sistema de transporte ultrapassa R$ 2 milhões. Em nota ao iG, a Rio Ônibus ainda afirmou que esses valores poderiam estar sendo destinados a melhorias no transporte público e cobrou ações para reforçar a segurança e evitar novos casos de vandalismo.Operação Praia
Mesmo no inverno, a semana de Sol mobilizou um público considerável as praias da cidade, acionando a Operação Praia, com policiamento ostensivo e reforço da presença de agentes na orla.
Ao iG, a Polícia Militar informou que nesta semana, a ação em Copacabana contou com apoio do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões (RECOM) e de equipes de motociclistas do 1º Comando de Policiamento de Área (1º CPA), que fizeram a escolta dos ônibus que deixavam a Zona Sul em direção ao Centro.