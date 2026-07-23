Reprodução Tumulto em Copacabana

Vários tumultos foram registrados e cerca de cinco ônibus foram depredados após uma onda de furtos e assaltos em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Militar, seis adolescentes já foram apreendidos.

🚨AGORA: Confusão generalizada em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Segundo informações, um ladrão teria roubado o celular de um pedestre e fugido em um patinete elétrico. Quando viu que estava sendo alcançado, tentou embarcar no ônibus, dando inicio ao caos. pic.twitter.com/Ah5g7AqCuP— LORD NEWS BRASIL 🇧🇷 (@Lordnewsbrasil) July 23, 2026

Em um dos casos registrados em vídeos que circulam nas redes sociais, um grupo acusado de furto correu para dentro de um ônibus parado no ponto causando momentos uma confusão entre os passageiros.

Segundo a, quatro adolescentes foram levados durante a tarde de terça-feira (22), na altura das ruas Raul Pompéia e Francisco Otaviano, enquanto equipes do 19º Batalhão (Copacabana) e do Segurança Presente atuavam na

De acordo com a corporação, os policiais já tinham identificado o grupo tentandona saída da praia e realizaram a abordagem. Na ação, os quatro suspeitos foram reconhecidos por uma turista australiana, que relatou ter tido um

Os suspeitos foram levados para a Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (DEAT), no Leblon, onde a ocorrência foi registrada.

Ainda segundo a PM ao, outrosem outro ponto da orla, acusados de furto, também nas vias que dão acesso à praia. Esses, foram encaminhados para a 12ª DP (Copacabana).

Ônibus vandalizados

Por conta dos números, ana região da orla da Zona Sul.

Junto das ocorrências envolvendo furtos nos pontos próximos a praia, a região tem registrado um número alto de atos de vandalismo contra ônibus.

COPACABANA 🌊 Se agora já está assim, imagina quando o verão chegar!!! pic.twitter.com/kB5truXfvs— Mariąna🇧🇷🍀🐶🐾🐾 (@MarianaOlly) July 23, 2026

Em nota enviada ao, a Rio Ônibus informou queemna terça-feira, causando um prejuízo estimado em R$ 30 mil.

Segundo o órgão, os ataques envolveram a quebra de janelas dos veículos e também a prática conhecida como "surfar" no teto dos ônibus.

Ainda de acordo com o sindicato, o prejuízo mensal provocado porultrapassa R$ 2 milhões.

Em nota ao, aainda afirmou que esses valores poderiam estar sendo destinados a melhorias no transporte público e cobrou ações para reforçar a segurança e evitar novos casos de vandalismo.

Operação Praia

Mesmo no inverno, a semana de Sol mobilizou um público considerável as praias da cidade, acionando a Operação Praia, com policiamento ostensivo e reforço da presença de agentes na orla.

Ao, ainformou que nesta semana, a ação em Copacabana contou com apoio do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões (RECOM) e de equipes de motociclistas do 1º Comando de Policiamento de Área (1º CPA), que fizeram a escolta dos ônibus que deixavam a Zona Sul em direção ao Centro.