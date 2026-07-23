Reprodução Tentativa de furto em mercado

A dona de um mercado e outras duas mulheres enfrentaram um homem suspeito de furtar o estabelecimento nesta quarta-feira (22), no Jardim Europa, em Toledo, no oeste do Paraná. A comerciante usou um rodo e um chinelo durante a reação.

A ação foi registrada pelas câmeras de segurança. As imagens mostram a proprietária fechando a porta para impedir que o homem saísse. Ela avança contra o suspeito e recebe a ajuda das outras duas mulheres.

Cercado, o homem consegue correr para fora do mercado, segundo o Toledo News. Ninguém ficou ferido.

Há versões diferentes sobre o fim da ocorrência. Outra publicação afirma que o suspeito foi imobilizado até a chegada das autoridades. O relato não foi confirmado pela polícia até a publicação desta reportagem.

A orientação das forças de segurança é que vítimas não reajam a furtos ou roubos quando houver risco de agressão. O recomendado é buscar um local seguro e chamar a Polícia Militar pelo telefone 190.

O iG pediu à Polícia Militar do Paraná informações sobre o acionamento das equipes, o registro da ocorrência, os produtos levados e a eventual identificação ou prisão do suspeito. O espaço segue aberto para manifestação.