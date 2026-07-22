PRF/Divulgação Carga de mais de 600 toneladas na Via Dutra

O transporte de uma carga de mais de 600 toneladas vai ser retomado na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), no trecho do interior de São Paulo, nesta quarta-feira (22).

O descolamento deve causar lentidão e interdição em alguns pontos da via.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o transporte teve início por volta das 11h, na pista sentido Rio de Janeiro, na altura do município de Jacareí, no Vale do Paraíba.

A carga vai seguir até o acesso à Rodovia Carvalho Pinto (SP-070), até Taubaté, na altura do quilômetro 118.

Antes do destino, ela também passa pelos municípios de São José dos Campos e Caçapava.

A supercarga possui um peso total de 645 toneladas.

Outra lentidão

Um veículo em pane causou um congestionamento de cerca de cinco quilômetros na Via Dutra, no trecho de São José dos Campos, durante a manhã desta quarta-feira (22).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o veículo era uma caminhonete baú e registrou a falha na altura do quilômetro 143, em um trecho sem acostamento.

O veículo foi removido pelas equipes da concessionária que administra a Via Dutra, a CCR-Motiva.

PRF/Divulgação Veículo em pane na Via Dutra







