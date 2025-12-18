Weverton Rocha (PDT-MA) é da base do governo no Senado
Luis Macedo/Câmara dos Deputados
Weverton Rocha (PDT-MA) é da base do governo no Senado

O senador Weverton Rocha (PDT), vice-líder do governo no Senado, é um dos alvos da Polícia Federal na manhã desta quinta-feira (18), que investiga as fraudes no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). As informações foram apuradas pela TV Globo. A ação é realizada em parceria com a Controladoria-Geral da União (CGU).

Confira:  Fraude do INSS: ação apreende fuzil, dinheiro e carros de luxo

A PF deflagrou uma nova etapa da operação Sem Desconto, que investiga um esquema de desvios em aposentadorias e pensões de beneficiários do INSS. Também nesta quinta, os agentes prenderam Romeu Carvalho Antunes, filho do "Careca do INSS", preso desde setembro.

Nova etapa da operação

Polícia Federal deflagrou ação em conjunto com a CGU
Divulgação/PF
Polícia Federal deflagrou ação em conjunto com a CGU


Segundo a PF, as ações realizadas nesta nova etapa têm objetivo de aprofundar as investigações e esclarecer crimes como a inserção de dados falsos em sistemas oficiais, a formação de organização criminosa, o estelionato previdenciário e a ocultação e dilapidação de patrimônio.

São cumpridos 52 mandados de busca e apreensão, 16 mandados de prisão preventiva e outras medidas cautelares, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. A ação é realizada nos estados de São Paulo, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Minas Gerais e Maranhão, além do Distrito Federal.

Envolvimento do senador

O "Careca do INSS", que já estava preso, é apontado como um dos principais nomes do esquema de fraudes no INSS, que teria afetado cerca de quatro milhões de aposentados e pensionistas em desvios de cerca de R$ 6 bilhões.

Apuração do jornal O Globo aponta que o empresário esteve na casa do senador Weverton Rocha, em Brasília, durante um churrasco, além de ter participado de encontros no Senado. O parlamentar confirmou as reuniões e afirmou que recebeu Antônio Antunes em seu gabinete ao menos três vezes para tratar de pautas legislativas sobre a legalização da importação de produtos à base de cannabis para uso medicinal.

O parlamentar é vice-líder do governo do presidente  Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Casa e atua como relator de pautas importantes, entre elas a indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal e a revisão da Lei do Impeachment.


Outros alvos

Além do senador Weverton e do filho do "Careca do INSS", há pelo menos outros dois alvos da operação desta quinta que foram confirmados, segundo a TV Globo. São eles: Adroaldo Portal, secretário-executivo do Ministério da Previdência, que foi afastado do cargo e teve prisão domiciliar decretada; e Éric Fidelis, filho do ex-diretor de Benefícios do INSS, André Fidelis, que já havia sido preso.

O Portal iG entrou em contato com a Polícia Federal para novas atualizações sobre os alvos desta quinta. A reportagem será atualizada assim que tivermos retorno.

*Reportagem em atualização

    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2025-12-18/fraudes-no-inss-senador-weverton-rocha-e-alvo-de-acao-da-pf.html
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!
    Mais Recentes