Luis Macedo/Câmara dos Deputados Weverton Rocha (PDT-MA) é da base do governo no Senado

O senador Weverton Rocha (PDT), vice-líder do governo no Senado, é um dos alvos da Polícia Federal na manhã desta quinta-feira (18), que investiga as fraudes no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). As informações foram apuradas pela TV Globo. A ação é realizada em parceria com a Controladoria-Geral da União (CGU).

A PF deflagrou uma nova etapa da operação Sem Desconto, que investiga um esquema de desvios em aposentadorias e pensões de beneficiários do INSS. Também nesta quinta, os agentes prenderam Romeu Carvalho Antunes, filho do "Careca do INSS", preso desde setembro.

Nova etapa da operação

Segundo a PF, as ações realizadas nesta nova etapa têm objetivo de aprofundar as investigações e esclarecer crimes como a inserção de dados falsos em sistemas oficiais, a formação de organização criminosa, o estelionato previdenciário e a ocultação e dilapidação de patrimônio.

São cumpridos 52 mandados de busca e apreensão, 16 mandados de prisão preventiva e outras medidas cautelares, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. A ação é realizada nos estados de São Paulo, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Minas Gerais e Maranhão, além do Distrito Federal.

Envolvimento do senador

O "Careca do INSS", que já estava preso, é apontado como um dos principais nomes do esquema de fraudes no INSS, que teria afetado cerca de quatro milhões de aposentados e pensionistas em desvios de cerca de R$ 6 bilhões.

Apuração do jornal O Globo aponta que o empresário esteve na casa do senador Weverton Rocha, em Brasília, durante um churrasco, além de ter participado de encontros no Senado. O parlamentar confirmou as reuniões e afirmou que recebeu Antônio Antunes em seu gabinete ao menos três vezes para tratar de pautas legislativas sobre a legalização da importação de produtos à base de cannabis para uso medicinal.

O parlamentar é vice-líder do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Casa e atua como relator de pautas importantes, entre elas a indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal e a revisão da Lei do Impeachment.





Outros alvos

Além do senador Weverton e do filho do "Careca do INSS", há pelo menos outros dois alvos da operação desta quinta que foram confirmados, segundo a TV Globo. São eles: Adroaldo Portal, secretário-executivo do Ministério da Previdência, que foi afastado do cargo e teve prisão domiciliar decretada; e Éric Fidelis, filho do ex-diretor de Benefícios do INSS, André Fidelis, que já havia sido preso.

O Portal iG entrou em contato com a Polícia Federal para novas atualizações sobre os alvos desta quinta. A reportagem será atualizada assim que tivermos retorno.

