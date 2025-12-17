Reprodução Silas Malafaia se posiciona contra a candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência da República

A pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República está gerando debates e possíveis divisões na direita. O pastor Silas Malafaia, considerado um dos principais aliados de Jair Bolsonaro, se posicionou contra a candidatura do filho do ex-presidente.



"Eu não vi ninguém do governo Lula atacar Flávio). Que coisa interessante. É como se dissessem: "É esse aí mesmo que nós queremos". Uma chapa para ser combativa, para ganhar uma eleição, é Tarcísio e Michelle como vice", afirmou o pastor ao Metrópoles.

Em sua defesa, Silas Malafaia acredita que a direita poderia ficar mais forte em um duelo contra o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) caso fosse composta por Tarcísio de Freitas (Republicanos), atual governador de São Paulo, e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro como vice.

"A Michelle encarna (votos) mulheres, da direita, de evangélicos e é filha de nordestinos. Achei (candidatura de Flávio) um movimento errado. O Bolsonaro está emocionalmente debilitado porque é vítima de injustiça. Não vou engolir", afirmou o pastor.

Anteriormente, assim que anunciada a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro, Silas já havia se posicionado de forma contrária. "O amadorismo da direita faz a esquerda dar gargalhadas. Não estou falando nem contra e nem a favor de ninguém. Somente isto", escreveu Malafaia nas redes sociais, sem citar diretamente o filho do ex-presidente Bolsonaro.

A pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta terça-feira (16), colocou Flávio Bolsonaro à frente de Tarcísio de Freitas em uma eventual disputa contra Lula pela Presidência. O parlamentar tem intenção de voto de 90% deste grupo, enquanto o governador de São Paulo alcança 73%.