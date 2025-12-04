Daniel Vorcaro.
Daniel Vorcaro.

A CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) que investiga descontos ilegais em aposentadorias do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) aprovou nesta quinta-feira (4) a convocação do empresário Daniel  Vorcaro, dono do Banco Master. A CPI aprovou ainda a quebra dos sigilos telemático, bancário e fiscal do empresário.

O requerimento de convocação de Vorcaro, apresentado por parlamentares da oposição, têm como objetivo investigar possíveis fraudes em empréstimos consignados ofertados pelo Banco Master a aposentados e pensionistas do INSS.

Segundo o documento, o Banco Master está entre as entidades com maior número de reclamações na plataforma Consumidor.gov.br., com queixas ligadas principalmente o crédito consignado, cartão de crédito consignado e reserva de margem consignável (RMC).

Outro requerimento aprovado autoriza a quebra do sigilo telemático de Vorcaro, que inclui números telefônicos, contas do empresário em diversas redes sociais e e-mails.


O pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal de  Vorcaro prevê a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs), referentes ao período de 1º de janeiro de 2026 a 28 de novembro de 2025, com análises detalhadas de todas as contas, operações e declarações financeiras, declarações tributárias, rendimentos e registros em bases da Receita Federal.

Daniel Vorcaro é investigado pela Polícia Federal em um caso de venda de títulos de crédito falsos. A investigação aponta que o Banco de Brasília (BRB) teria comprado R$ 12,2 bilhões desses créditos.

O empresário foi preso em 18 de novembro, na Operação Compliance Zero, da Polícia Federal, que investiga possíveis fraudes no Banco Master. Atualmente, Vorcaro está solto, monitorado por tornozeleira eletrônica.

