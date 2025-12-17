Reprodução Juiz é flagrado por câmeras de segurança furtando garrafa de champanhe

Câmeras de segurança registraram o momento em que o juiz federal, Eduardo Appio, da 18ª Vara de Curitiba, teria furtado uma garrafa champanhe francesa, vendida por R$ 399, em um supermercado de Blumenau (SC). Appio é conhecido pela atuação nos casos da Lava Jato.

Pelas imagens, é possível ver o juiz circulando nos corredores do estabelecimento, trajando camiseta azul e bermuda. Em um momento, Appio passa pelo setor de bebidas e pega uma garrafa.

Ele continua circulando pelo supermercado com o objeto na mão, até que o coloca na sacola. Ao descer pela rampa para o estacionamento, Eduardo Appio é abordado por dois segurança e conduzido para uma sala, onde o furto teria sido constatado. O caso foi registrado pela Polícia Civil.

Segundo as investigações, o episódio veio à tona em outubro deste ano. Por isso, o juiz foi suspenso do cargo e responde a um processo administrativo disciplinar por decisão da Corte Especial Administrativa do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4). A ação apura a conduta do magistrado e avalia possíveis punições.







