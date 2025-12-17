Reprodução/ Agência Brasil / Flickr Luiz Inácio Lula da Silva

A mais recente pesquisa nacional do Instituto Real Time Big Data, realizada em parceria com a CNN Brasil, traça um retrato claro do cenário eleitoral para a Presidência da República em dezembro de 2025. O levantamento ouviu 33.300 eleitores em todos os estados do país e aponta estabilidade na liderança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, independentemente do adversário testado. A seguir, os principais resultados considerando exclusivamente o cenário nacional.

Cenário 1: Lula mantém liderança confortável com 35%

No primeiro cenário estimulado, Lula aparece com 35% das intenções de voto, consolidando a dianteira na corrida presidencial. Em segundo lugar surge Flávio Bolsonaro, com 17%, seguido por Ratinho Jr., que registra 12%.

Romeu Zema e Ronaldo Caiado aparecem tecnicamente empatados, ambos com 5%, enquanto Aldo Rebelo e Renan Santos pontuam 1% cada. Os eleitores que declararam voto nulo ou branco somam 3%, o mesmo percentual dos indecisos. Já 18% afirmam não pretender votar, um contingente relevante que segue como variável importante para o desenrolar da disputa.

Cenário 2: Flávio Bolsonaro cresce, mas Lula segue isolado na frente

No segundo cenário, Lula repete os 35%, demonstrando consistência no eleitorado nacional. Flávio Bolsonaro apresenta crescimento e alcança 20%, ampliando a distância em relação aos demais concorrentes.

Eduardo Leite surge com 7%, enquanto Romeu Zema registra 6% e Ronaldo Caiado mantém 5%. Aldo Rebelo e Renan Santos permanecem com 1% cada. O percentual de votos nulos ou brancos segue em 3%, enquanto os indecisos sobem levemente para 4%. O grupo que não pretende votar permanece estável em 18%.

Cenário 3: Tarcísio se aproxima, mas Lula preserva vantagem de dois dígitos

No terceiro cenário testado, Lula mantém novamente 35% das intenções de voto, confirmando a solidez de sua posição no levantamento. Tarcísio de Freitas aparece como principal adversário, com 26%, reduzindo a distância em relação aos outros cenários, mas ainda ficando nove pontos atrás do líder.

Ronaldo Caiado soma 6%, seguido por Romeu Zema com 5%. Aldo Rebelo pontua 2%, enquanto Renan Santos registra 1%. Os votos nulos ou brancos ficam em 3%, os indecisos em 4%, e o percentual dos que afirmam não pretender votar permanece em 18%.

Um retrato de estabilidade no topo da disputa

Os três cenários nacionais revelam um quadro de estabilidade na liderança de Lula, que mantém o mesmo percentual independentemente do nome testado como principal adversário. As variações ocorrem principalmente na disputa pelo segundo lugar, enquanto o índice de eleitores que não pretendem votar segue elevado e constante, indicando um espaço significativo de indefinição no eleitorado.

A pesquisa reforça que, neste momento, o cenário presidencial nacional é marcado por vantagem consistente do atual presidente, ao mesmo tempo em que aponta desafios importantes na mobilização de eleitores que ainda se mantêm distantes da disputa.

Sobre o Real Time Big Data

