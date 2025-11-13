reprodução/pf As armas e parte do dinheiro apreendidos

Em uma nova fase da Operação Sem Desconto, que investiga o esquema de fraudes e desvios de dinheiro de aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a Polícia Federal (PF) apreendeu, nesta quinta-feira (13), um cofre com dinheiro em espécie, um fuzil e uma pistola, munições e dois carros de luxo.

No total, juntamente com a Controladoria Geral da União (CGU), que também participa da operação, a PF cumpriu 10 mandados de prisão preventiva e 63 de busca e apreensão.



A ação foi realizada nos estados do Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Tocantins e no Distrito Federal.



O fuzil, a pistola e as munições foram encontradas em uma casa em Goiás. Já o dinheiro em espécie estava no cofre de um endereço ligado a um deputado estadual do Maranhão.



Entre os veículos confiscados pela PF, estão um Cadillac e um Mustang, que foram identificados em São Paulo e Brasília, respectivamente.



Ainda de acordo com a Polícia Federal, estão sendo investigados os crimes de inserção de dados falsos em sistemas oficiais, constituição de organização criminosa, estelionato previdenciário, corrupção ativa e passiva, além de atos de ocultação e dilapidação patrimonial.



A PF mirou na antiga cúpula do INSS e em dirigentes e empresários ligados à Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer).



Entre os alvos de mandados de prisão estão o ex-presidente do INSS Alessandro Stefanutto; o ex-diretor do INSS André Fidelis; o ex-procurador do INSS Virgílio Filho e a sua mulher; o diretor da Conafer Tiago Abraão Ferreira Lopes; o contador da Conafer Samuel Chrisostomo do Bonfim Júnior; o empresário Cícero Marcelino de Souza Santos, que prestava serviços à entidade; e o presidente do Instituto Terra e Trabalho (ITT) Vinícius Ramos da Cruz.



O presidente da Conafer, Carlos Lopes, também foi alvo de um mandado de detenção, mas não foi localizado pelos agentes e segue foragido.







Além deles, também foi alvo de uma nova ordem de prisão o lobista Antônio Carlos Antunes Camilo, conhecido como "Careca do INSS". Ele já se encontra preso no Complexo da Papuda, em Brasília.



Dentre os alvos de mandados de busca e apreensão estão o ex-ministro da Previdência José Carlos Oliveira, deputado federal Euclydes Pettersen (Republicanos-MG), o deputado estadual Edson Cunha de Araujo (PSB-MA). Conforme a decisão, Dias foi obrigado a colocar tornozeleira eletrônica.

As decisões foram expedidas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, que é o relator do caso na Corte.