Rosinei Coutinho/STF Primeira Turma julga seis réus apontados no núcleo 2 das tentativas de golpe de Estado

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria, na tarde desta terça-feira (16) para a condenação de cinco dos seis réus núcleo 2 da trama golpista ocorrida durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O julgamento, que foi retomado nesta manhã, teve os votos de Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Carmem Lúcia pela condenação de Filipe Martins, ex-assessor de Assuntos Internacionais do ex-presidente Jair Bolsonaro; Marcelo Câmara, ex-assessor de Bolsonaro; Silvinei Vasques, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF); Mário Fernandes, general da reserva do Exército e Marília de Alencar, ex-diretora de Inteligência do Ministério da Justiça.



Para a maioria da Primeira Turma do STF, quatro dos cinco réus condenados devem responder integralmente pelos cinco crimes apontados na denúncia: organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano ao patrimônio da União e deterioração de bem tombado.



Apenas Marília Ferreira de Alencar deve responder por organização criminosa armada e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, sendo absolvida dos crimes de golpe, dano e deterioração do patrimônio.



E os três ministros que se manifestaram até agora votaram pela absolvição de Fernando de Sousa Oliveira, delegado de carreira da Polícia Federal (PF) e ex-diretor de Operações do Ministério da Justiça.

O primeiro a votar, ainda no período da manhã, foi o relator da ação penal, Alexandre de Moraes, seguido por Zanin e agora a pouco, Carmem Lúcia.



A sessão prossegue para a tomada do voto de Flávio Dino, último que será proferido.



Em seguida, os ministros passarão para a fase de dosimetria das penas, ou seja, o cálculo das penas. Este é o último núcleo da trama golpista a ser julgado.







As condutas envolvem ações para matar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o vice-presidente Geraldo Alckmin, e Moraes, por meio do plano golpista intitulado Punhal Verde e Amarelo.

Além disso, também foi apurada a realização de blitze para barrar o deslocamento de eleitores do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno das eleições de 2022.





