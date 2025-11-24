Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil Julgamento é feito no plenário virtual

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) julga, nesta segunda-feira (24), se mantém o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em prisão preventiva. O primeiro a publicar o voto foi o relator, ministro Alexandre de Moraes, que destacou a confissão do réu sobre tentativa de inutilizar a tornozeleira eletrônica. Flávio Dino acompanha decisão de Moares para manter prisão.

Os ministros Flávio Dino, presidente do colegiado, Cristiano Zanin e Carmén Lúcia também votam nesta segunda. Luiz Fux, que pediu para deixar a Primeira Turma, não participa da apreciação.

A maioria vai decidir se o ex-presidente via seguir preso indefinitivamente na Superintendência da PF em Brasília ou não. Com o voto de Moraes e de Dino, o placar está 2x0 pela manutenção da decisão.

Votos

O ex-presidente Jair Bolsonaro, nor portão da sede da PF, neste domingo (23)





Em sua análise da decisão proferida no último sábado (22), Alexandre de Moraes considerou novos fatos a partir da audiência de custódia de Bolsonaro, realizada neste domingo (23). Segundo ele, a Polícia Judiciária identificou que a vigília convocada para o sábado nas proximidades de onde o ex-presidente cumpria prisão domiciliar poderiam inviabilizar o cumprimento de eventuais medidas em caso de fuga.

O relator também destacou que, durante a audiência de custódia, Bolsonaro novamente confessou que "inutilizou a tornozeleira eletrônica com cometimento de falta grave, ostensivo descumprimento da medida cautelar e patente desrespeito à Justiça".

No domingo, durante a audiência de custódia na Superintendência da PF, Bolsonaro afirmou que teve um "surto" e uma "paranoia" causada pelos remédios que está tomando. Ele teria acreditado que a tornozeleira estaria com uma escuta. Laudo médico apresentado pela defesa do ex-presidente indica que seu quadro de saúde exige que ele fique em prisão domiciliar.

Destaque sobre a vigília

O texto com o parecer do voto do ministro apontou a incitação à multidão nas redes sociais do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em local próximo à residência de Bolsonaro "com a finalidade de obstruir a fiscalização das

medidas cautelares e da prisão domiciliar pela Polícia Federal e pela

Polícia Polícia Penal do Distrito Federal".

O ministro Alexandre de Moraes afirma que a convocação de apoiadores para a suposta “vigília” pela saúde de Jair Bolsonaro, na verdade, repete o modo de atuação que ele atribui à organização criminosa liderada pelo ex-presidente: o uso de manifestações para fins pessoais e para pressionar o cumprimento de decisões judiciais.





Segundo o magistrado, a realização do encontro representaria um “altíssimo risco” para a efetividade da prisão domiciliar e para a ordem pública. O ministro argumenta que a aglomeração de apoiadores poderia gerar tumultos, comprometer as medidas cautelares impostas e até facilitar uma eventual tentativa de fuga.

Ele ressalta ainda que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é clara ao autorizar a decretação de prisão quando há indícios de que o réu pretende escapar da aplicação da lei penal.

*Reportagem em atualização

