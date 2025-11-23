Reprodução/redes sociais Esposa de Alexandre Ramagem postou vídeo do encontro da família,, nos EUA

Rebeca Ramagem, esposa do deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), condenado no Supremo Tribunal Federal (STF), publicou vídeo nas redes sociais, neste domingo (23), no qual a família aparece com o ex-presidente da Abin, em Miami, na Flórida, Estados Unidos. Veja:





Ramagem foi condenado a 16 anos de prisão por tentativa de golpe, no julgamento do núcleo 1 da trama golpista, em 11 de setembro, junto com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Na última sexta-feira (21), o ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou sua prisão, após a Polícia Federal levantar suspeitas de que o parlamentar deixou o Brasil de forma clandestina.



Segundo investigações, isso teria acontecido em setembro, logo após o julgamento.



Na postagem deste domingo, Rebeca fala que chegou aos Estados Unidos com as filhas "há uma semana" e "com um único propósito: proteger a minha família".



"Hoje, infelizmente, não encontramos no país a garantia de uma justiça imparcial. Somos vítimas de lawfare e temos enfrentado uma perseguição política desumana. Ainda assim, seguimos firmes. Somos fortes, capazes e prontos para ressignificar nossa história. Iniciamos agora uma nova jornada — e, como sempre, seguiremos UNIDOS!", diz ela, no texto.



O vídeo, que mostra as filhas do casal encontrando o pai no aeroporto, indica que o deputado e o restante da família viajaram em momentos diferentes.

"De onde estivermos, seguiremos firmes na luta em defesa dos nossos valores e do que acreditamos ser o melhor para Brasil e para todos os brasileiros. Continuamos acreditando na possibilidade de construir um Rio de Janeiro bom pra quem é de bem”, conclui Rebeca Ramagem, nas redes sociais.



A decisão do STF determinou que Alexandre Ramagem não poderia deixar o país e que deveria entregar o passaporte.





A suspeita é de que ele tenha cruzado a fronteira de carro para um país vizinho, driblando o controle migratório para chegar aos Estados Unidos.



O processo no núcleo 1 da trama golpista está na fase final, dos embargos de declaração. O primeiro recurso já foi rejeitado e a expectativa é de que o início do cumprimento da pena dos réus seja determinado nas próximas semanas.

Jair Bolsonaro, que faz parte deste núcleo crucial condenado em setembro, cumpre prisão preventiva na sede da Polícia Federal de Brasília . Alexandre de Moraes entendeu que havia risco de fuga do ex-presidente.

