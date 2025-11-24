Reprodução/Fantástico Encontro casual em mercado reúne jovem e pai desaparecido há 20 anos

O Oliver, de 21 anos, reencontrou o pai por acaso num minimercado de Londres, após ouvir um homem falando turco atrás dele e notar coincidências que o levaram a abordá-lo. As informações são do Fantástico.

A conversa do lado de fora confirmou que era o pai que ele procurava havia duas décadas.

Criado só pela mãe, Oliver passou a infância tentando encontrar o pai de Istambul. Vasculhou fotos, bateu em portas de restaurantes e barbearias da comunidade turca e até fez teste de DNA, mas nunca achou parentes do lado paterno.

A descoberta

Na noite do encontro, o sistema do guichê travou e Oliver deixou o homem passar antes. Ele percebeu que o desconhecido falava turco, puxou conversa e descobriu que compartilhavam o mesmo nome do pai.

Ao sair da loja, chamou o homem para conversar e explicou a história.

O homem lembrou da mãe de Oliver, citou a tia e mencionou detalhes da família.

“Desculpa toda a pressão, mas eu acho que sou seu filho”, disse então Oliver.

Como resposta o homem disse: “Pare de pedir desculpas. Estou muito feliz que você tenha me parado”.

Ambos trocaram contatos e marcaram um encontro dias depois.





Segundo Oliver, em relato ao Fantástico, o pai não questionou a paternidade ao ver as semelhanças e ouvir sua história, mas preferiu não dar entrevista.