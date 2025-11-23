Reprodução José Almeida Santana, conhecido como Pedro Bó

José Almeida Santana, conhecido como Pedro Bó, 52 anos, morreu neste sábado (22) após trocar tiros com a Polícia Militar, na cidade de Anápolis (GO).

Pedro Bó era apontado pela polícia como figura de liderança no “Novo Cangaço”, que é um tipo de crime organizado envolvendo grupos armados que dominam principalmente pequenas e médias cidades, usando armamento pesado e explosivos.



Geralmente agem à noite. Uma parte do grupo ataca o quartel da polícia para dificultar a reação policial, enquanto outra rouba agências bancárias, carros-fortes e caixas eletrônicos. Muitas vezes, fazem reféns.



Segundo o Ministério Público Federal (MPF), Pedro Bó era também um dos nomes de maior influência na facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).



Ele foi abordado em um supermercado, no sábado, quando policiais identificaram um volume suspeito na cintura do foragido. Ao reagir, houve confronto. Pedro Bó chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.





Ainda segundo a polícia, ele foi um dos condenados pelo histórico furto ao Banco Central, em 2005, em Fortaleza (CE), quando uma quadrilha cavou um túnel de 80 metros e levou cerca de R$ 165 milhões — o maior furto já registrado no Brasil.



Tinha passagens por tráfico de drogas e participava de um esquema de tráfico internacional.



Segundo o MPF, representava ‘periculosidade concreta’ contra a ordem pública.