Agência Brasil A deputada federal Carla Zambelli está fora do Brasil há alguns dias

Nesta quinta-feira (5), a Câmara dos Deputados autorizou a licença de 127 dias do mandato solicitada pela deputada Carla Zambelli (PL-SP), que está foragida do país.

O prazo do afastamento contempla sete dias para tratamento de saúde e outros 120 dias para "interesse particular". O salário da deputada também foi suspenso durante o período. A decisão foi publicada em edição extra no Diário da Câmara.

Zambelli foi incluída na lista de procurados da Interpol, após ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. No entanto, como ela pediu o afastamento na quinta-feira (29), antes do magistrado ordenar a sua prisão preventiva, o prazo se iniciou naquela data e se estende até 2 de outubro deste ano, conforme as regras da Casa.

Com isso, a vaga de Zambelli na Câmara será ocupada pelo suplente Coronel Tadeu (PL).

Entenda a situação de Zambelli

A parlamentar foi condenada a dez anos de prisão e à perda do mandato pelo STF, por ter participado da invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) com o hacker Walter Delgatti Neto.

Ela também responde por falsidade ideológica, após inserção de documentos falsos no sistema, incluindo um mandado de prisão forjado contra o ministro Alexandre de Moraes.





Zambelli revelou, nesta semana, que estava nos Estados Unidos para um tratamento de saúde e, de lá, foi para a Itália, onde seria "intocável" pelo ministro, segundo ela.

De acordo com a deputada, seu objetivo é denunciar nas cortes europeias a suposta "ditadura" que vive o Brasil.