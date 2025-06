Reprodução/Instagram Laysa Peixoto, de Contagem, será a primeira mulher do país a ir para o espaço

A jovem mineira Laysa Peixoto, de 22 anos, será a primeira mulher brasileira a viajar para o espaço . Natural de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, ela comemorou a conquista inédita nas redes sociais nesta quinta-feira (5).

"Eu estou indo para o espaço! I’m going to space! Ainda não caiu completamente a ficha, mas sinto uma gratidão imensa por toda a trajetória percorrida até aqui e por todos que fizeram e fazem parte dela. Quem me conhece há mais tempo, pessoalmente ou por aqui, sabe que esse era o sonho mais impossível que eu poderia ter", escreveu a jovem.

Na publicação, ela conta que concluiu, em 2022, um curso de astronauta pela NASA, nos Estados Unidos. O convite veio após ela descobrir um asteroide em 2021, aos 18 anos, quando cursava o 2º período de física pela UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).

A partir daí, Laysa foi convocada para atuar em voos tripulados para estações espaciais privadas, e para futuras missões tripuladas à Lua e para Marte.

"Sou oficialmente astronauta da turma de 2025 e farei parte do voo inaugural da Titans Space, comandado pelo astronauta veterano da NASA, Bill McArthur. Prosseguirei firme em meu treinamento, com voos suborbitais e missões privadas ao espaço, em paralelo à minha formação como piloto, visando minha primeira designação oficial como astronauta de carreira — o voo inaugural histórico previsto para 2029", prosseguiu.

Laysa não deixou de mencionar o fato de ser a primeira mulher brasileira a viajar para o espaço. Com o feito, ela se junta a Marcos Pontes e Victor Espanha, os dois brasileiros que cruzaram a fronteira espacial em 2006 e em 2022, respectivamente.

"É uma enorme alegria representar o Brasil como astronauta em uma era tão decisiva da exploração espacial, que mudará para sempre a história da humanidade. É uma honra levar a bandeira do Brasil comigo como a primeira mulher brasileira a cruzar essa fronteira".





Além de inaugurar a presença de mulheres brasileiras no espaço, Laysa já tinha outros feitos no currículo: aos 20 anos, se tornou um dos nomes da Forbes Under 30 de 2023, na categoria Ciência e Inovação. Também foi a primeira mulher brasileira a conduzir um experimento científico em gravidade zero na NASA.

Veja a publicação de Laysa no Instagram: