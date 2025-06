Câmara dos Deputados Coronel Tadeu é conhecido por sua atuação combativa na Câmara e envolvimento em polêmicas, como a destruição de uma placa antirracista em 2019.

A Câmara do Deputados publicou, nesta quinta-feira (05), a licença não remunerada, de 127 dias, da deputada federal Carla Zambelli (PL). Com isso, de acordo com o comunicado divulgado pela Casa Legislativa, o suplente Coronel Tadeu(PL) assume a vaga.

Marcio Tadeu Anhaia de Lemos, mais conhecido como Coronel Tadeu, é oficial da reserva da Polícia Militar de São Paulo( PMSP) e piloto de helicóptero. Ele foi eleito deputado federal por São Paulo nas eleições de 2018 pelo Partido Social Liberal (PSL), exercendo o mandato de 2019 a 2023. Em 2022, filiou-se ao Partido Liberal (PL) e concorreu à reeleição, mas não obteve sucesso, ficando como suplente, com 61 mil votos.

Durante seu mandato, Coronel Tadeu atuou em diversas comissões da Câmara dos Deputados, incluindo a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado (CSPCCO), e Comissão de Viação e Transportes (CVT). Ele também foi vice-líder em diferentes momentos por partidos como PSL e PL e vice-líder do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro(PL) na Câmara.

De acordo com a assessoria do suplente, ele apresentou mais de 120 projetos de lei durante seu mandato, em defesa de suas principais pautas, que são a melhoria da segurança pública, críticas à atuação branda do Judiciário diante da criminalidade e a valorização dos profissionais das forças de segurança.

Carreira militar

Sua carreira na Polícia Militar começou em 1982, com formação pela Academia do Barro Branco em 1984. Ao longo de sua trajetória, serviu em várias unidades, como o 2º e 3º Batalhões de Choque, Casa Militar do Governador, e batalhões metropolitanos e do interior.

Durante os 30 anos de atuação na PMSP, esteve em diversas funções de comando, principalmente em unidades de choque, operações especiais (GATE) e segurança de governadores. Comandou companhias em regiões como Casa Verde, Freguesia do Ó e Itaquera, focando na redução da criminalidade. Também chefiou setores logísticos e de grandes eventos, como a Fórmula 1.

Polêmicas

Em sua atuação política, Coronel Tadeu esteve envolvido em algumas polêmicas. Em novembro de 2019, o dentão deputado arrancou e quebrou uma placa de uma exposição na Câmara, que denunciava o genocídio da população negra por policiais.

A placa continha uma charge do cartunista Carlos Latuff retratando um jovem negro algemado e um policial armado. O ato foi criticado por diversos parlamentares e gerou repercussão na mídia, o que levou o Conselho de Ética da Câmara a decidir, por 12 votos a 5, punir o deputado com advertência verbal por descumprir regras de boa conduta nas dependências da Casa.

Em fevereiro do mesmo ano, Coronel Tadeu já havia sido acusado de assinar, na lista de inscrição de oradores da Câmara dos Deputados, o nome de ao menos quatro colegas de partido favoráveis a um projeto do governo. A oposição acusou os deputados de falsificar assinaturas para impedir que parlamentares com opiniões contrárias à proposta do governo tivessem tempo de fala. O deputado admitiu que assinou para os colegas, mas negou ter cometido alguma irregularidade.

O nome do parlamentar também ganhou destaque em 2020, durante a pandemia de Covid-19, quando questionou os índices de letalidade da infecção e criticou políticas de isolamento social. Em junho daquele ano, anunciou a morte de sua madrasta por problemas respiratórios, acusando a unidade médica de atribuir falsamente o laudo a um caso de Covid.

No mês seguinte, contraiu a doença, precisando ser internado por mais de uma semana e receber ventilação mecânica. Mesmo com o quadro, manteve o discurso alinhado ao de Bolsonaro.

Zambelli saiu do Brasil

Zambelli anunciou, nesta terça-feira, que se mudou para Europa e vai pedir licença não remunerada do cargo na Câmara dos Deputados. Ela afirmou que deixou o Brasil há alguns dias, inicialmente para fazer um tratamento médico, mas decidiu se afastar do país neste momento e se basear no continente europeu.

A decisão ocorreu cerca de 20 dias após o Supremo Tribunal Federal (STF) condenar a parlamentar a 10 anos de prisão pela invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

“Estou fora do Brasil já faz alguns dias. Eu vim, a princípio, buscando um tratamento médico, e é um tratamento que eu já fazia aqui. E agora eu vou pedir, inclusive, para que eu possa me afastar do cargo. Tem essa possibilidade na Constituição” , declarou Zambelli.

De acordo com Zambelli, o seu gabinete passará a ser ocupado pelo suplente, o Coronel Tadeu (PL). “O suplente assume e eu fico fora do país durante esse período. Eu vou me basear na Europa. Eu tenho cidadania europeia, então estou muito tranquila com relação a isso” , afirmou.

Zambelli não informou quanto tempo pretende ficar fora do Brasil, nem a data oficial do início de sua licença, mas disse ao Portal iG que está preparando a documentação para ser apresentada à Mesa Diretora da Câmara dos Deputados.