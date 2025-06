José Cruz/Agência Brasil O Enem 2025 vai conceder certificado de conclusão de Ensino Médio





As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 se encerram nesta sexta-feira (06), às 23h59 do horário de Brasília. O prazo também inclui os pedidos de atendimento especializado e de tratamento pelo nome social.

Segundo o Ministério da Educação (MEC), mesmo quem é isento da taxa de inscrição precisa realizá-la, ainda que já tenha a aprovação da isenção. Confira o cronograma com as datas.

Taxa de inscrição

Os interessados em fazer a prova devem se inscrever na "Página do Participante", no site do governo federal. Para quem não for isento da taxa de inscrição, deve pagar o valor de R$ 85, gerado por boleto no próprio site, até o dia 11 de junho.

O boleto pode ser pago por Pix, cartão de crédito, débito em conta corrente e poupança (a depender do banco). O boleto é gerado somente pela página, única plataforma por meio da qual é possível realizar os procedimentos do Enem.

A garantia de inscrição dos candidatos que precisam pagar a taxa só é feita após a quitação do boleto.

As inscrições para o Enem 2025, assim como a emissão do boleto, devem ser feitas exclusivamente pela "Página do Participante", no link: https://enem.inep.gov.br/participante/

Provas

Divulgação/Inep Enem 2025 será realizado nos dias 9 e 16 de novembro





Assim como nas últimas edições, as provas do Enem 2025 serão aplicadas em dois domingos: 9 e 16 de novembro. No primeiro dia, os candidatos fazem a redação e respondem às questões de linguagens, ciências humanas e língua estrangeira. No segundo, as perguntas são de matemática e ciências da natureza.

O primeiro domingo terá duração máxima de 5 horas e 30 minutos de prova, enquanto o segundo dia será de 5 horas. Os portões abrem ao meio-dia e fecham às 13h, com início da prova às 13h30, sempre no horário de Brasília.





Quem tiver problemas para fazer a prova poderá participar da reaplicação, marcada para os dias 16 e 17 de dezembro.

O MEC vai aplicar o Enem 2025, de forma excepcional, em 30 de novembro e 7 de dezembro em três cidades do Pará: Belém, Ananindeua e Marituba. A medida visa atender aos públicos desses municípios, em função dos impactos logísticos relacionados à 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada na capital paraense, no período da aplicação regular do exame.