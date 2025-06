Bruno Spada/Câmara dos Deputados Deputada Carla Zambelli (PL) é considerada foragida





O comunicador e empresário Paulo Figueiredo informou nas redes sociais, na manhã desta quinta-feira (05), que a deputada Carla Zambelli (PL-SP) "já está bem e em segurança na Itália". Até a quarta-feira, segundo a própria, a parlamentar estava nos Estados Unidos tratando da saúde.

Zambelli é considerada foragida pela Justiça brasileira após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decretar sua prisão nesta quarta (04). A deputada foi condenada a dez anos de prisão por tentativa de invasão nos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A deputada Carla Zambelli já está bem e em segurança na Itália. — Paulo Figueiredo (8) (@pfigueiredo08) June 5, 2025





Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho é neto de João Figueiredo, o último presidente do regime militar que governou o Brasil entre 1979 e 1985. Ele é economista e já foi comentarista da Jovem Pan. Atualmente, é influenciador digital bolsonarista e tem um canal no YouTube com cerca de 455 mil inscritos.

Prisão preventiva

Após anunciar que deixou o país, Carla Zambelli teve um pedido de prisão preventiva decretada por Moraes, atendendo um pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR).





O ministro também acatou outra solicitação da PGR e determinou que a PF realize os procedimentos necessários à inclusão de Zambelli na difusão vermelha da Interpol, bem como informe ao juízo sua localização, para viabilizar o competente pedido de extradição.

O Portal iG entrou em contato com a assessoria da deputada para confirmar a informação. Esta reportagem será atualizada assim que tivermos uma resposta.