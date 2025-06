MYCCHEL LEGNACHI Geada em São Joaquim (SC).





A frente fria que avança pelo Brasil continua influenciando o clima em parte do território nacional, especialmente no Sul. No Paraná e em Santa Catarina, o tempo segue instável, com pancadas de chuva ao longo do dia.

No Rio Grande do Sul, o cenário começa a mudar. O sol reaparece em grande parte do estado, embora ainda haja possibilidade de chuva isolada na Serra Gaúcha. Com a chegada de uma massa de ar polar, as temperaturas caem, e há risco de geada na região da Campanha Gaúcha.

No Sudeste, o tempo também muda com mais consistência por causa do deslocamento da frente fria pelo litoral. São esperadas pancadas de chuva no centro-leste de São Paulo, sul de Minas Gerais, Zona da Mata, Rio de Janeiro e também no centro-sul do Espírito Santo.

Nessas áreas, as chuvas devem ser de intensidade moderada. Em contrapartida, o oeste paulista e o norte e centro de Minas Gerais seguem com tempo firme. A umidade relativa do ar despenca, principalmente no noroeste mineiro, onde os índices podem ficar abaixo dos 30% durante a tarde.

O Centro-Oeste continua sob influência do calor e da secura. Não há previsão de chuva para boa parte de Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal e para o centro-norte de Mato Grosso do Sul. O ar seco predomina, com destaque para o leste mato-grossense e o centro-norte de Goiás, onde a umidade também deve ficar abaixo dos 30% nos períodos mais quentes do dia.

No Nordeste, a chuva continua concentrada no litoral, principalmente entre a Bahia e o Rio Grande do Norte. As pancadas são mais intensas na Zona da Mata e ganham força especialmente no litoral de Alagoas, onde há risco de temporais. Já no litoral norte da região, a chuva também marca presença, influenciada pela atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT).

A Região Norte segue com previsão de temporais isolados. O tempo instável é reforçado tanto pela ZCIT quanto pelas condições típicas da região, com calor e alta umidade. Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá devem registrar pancadas de chuva ao longo do dia, com risco de temporais principalmente no noroeste do Amazonas, no litoral do Amapá e no litoral do Pará. Já nas demais áreas da faixa norte, o tempo firme deve predominar.