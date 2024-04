Reprodução/Instagram Datena fala, ao vivo, em seu programa

O jornalista José Luiz Datena se filiou hoje ao PSDB após ficar pouco mais de 4 meses no PSB . Ele é um dos principais cotados a ser vice na chapa da pré-candidata Tabata Amaral (PSB), na disputa pela Prefeitura de São Paulo.

Após ser questionado por jornalistas sobre suas intenções na política, Datena respondeu: "Para a primeira alternativa eu vou, para a segunda eu vou. O futuro a Deus pertence". Ele completou dizendo que sua filiação é uma "movimentação de coligação partidária" que havia sido pensada com Tabata. Com isso, sua pré-candidata teria mais recursos e tempo de propaganda eleitoral.

José Aníbal, presidente do diretório municipal do PSDB, esteve no evento e não confirmou a presença de Datena na eleição, somente disse que os partidos estão dialogando.

Momento frágil da sigla

Em um momento de turbulência, a chegada de Datena ocorre em uma época em que todos os vereadores da capital paulista deixaram o partido, após a direção não apoiar a campanha do prefeito Ricardo Nunes (MDB) pela sua reeleição.



"Não é fácil abrir mão de um de nossos maiores quadros, mas a gente sabe que esse é um movimento coletivo, pensando em São Paulo", disse Tabata em discurso, destacando o movimento político que ambos os partidos estão fazendo.

Eleições passadas



Não é a primeira vez que Datena pretende disputar uma eleição. Em outras vezes, o jornalista sempre acabava desistindo antes da votação. Em 2022, por exemplo, ele era filiado ao PSC e disputaria a eleição junto com Tarcísio de Freitas (Republicanos), que foi eleito governador de São Paulo na ocasião.

Este será o 11º partido do apresentador, que já tem passagens pelo PT, PP, PRP, DEM, MDB, PSL, PSC e PDT.

