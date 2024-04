Reprodução/Twitter PSDB busca ter um bom futuro





O PSDB atravessa um período de turbulência sem precedentes, buscando estratégias para reverter a crise e fortalecer sua presença política, especialmente visando as eleições municipais de 2024 em São Paulo. A capital paulista, considerada epicentro do debate político no país, torna-se importante para a reconstrução do partido e a formação de uma bancada significativa na Câmara dos Vereadores, com potencial para influenciar outros cenários políticos.

No entanto, a situação do PSDB é desafiadora, pois perdeu todos os seus vereadores na recente janela partidária e ainda não possui um nome forte para disputar a prefeitura. Embora haja tentativas de convencer figuras proeminentes como Andrea Matarazzo a retornar ao partido, as chances parecem reduzidas devido à falta de tempo para filiação.

Outro nome sondado foi o de José Luiz Datena, porém, sua filiação também é incerta devido à sua atual vinculação com o PSB.

Uma alternativa que vem sendo discutida é a possibilidade de José Aníbal ser o candidato principal ou até mesmo indicado como vice na chapa de Tabata Amaral (PSB-SP), que busca o apoio do PSDB em São Paulo.

No entanto, o desafio enfrentado por Aníbal reside na disputa política interna com a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB-PE), que mantém uma relação conflituosa com o PSB em seu estado.





Frente a essas incertezas, a direção nacional do PSDB busca uma estratégia para se posicionar como uma terceira via política, distante das polarizações entre Guilherme Boulos (PSOL-SP) e Ricardo Nunes (MDB-SP). O objetivo é eleger um grande número de vereadores, fortalecendo sua base política para futuras disputas, inclusive para o governo de São Paulo e a presidência do Brasil.

O partido almeja construir uma identidade própria, distanciada do bolsonarismo e do petismo, reconhecendo a necessidade de um intenso trabalho de reconstrução para revitalizar sua influência e relevância política no cenário nacional.

