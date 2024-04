Reprodução: Edilson Rodrigues/Agência Senado Pedido acontece em meio aos atritos com o ministro de Minas e Energia Alexandre Silveira

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, pediu uma reunião com o presidente Lula (PT) para conversar sobre as disputas pelo cargo e os ataques que tem sofrido pelo próprio governo. A informação é da coluna de Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

Prates se refere aos conflitos com Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia. Apesar de não ter rebatido ataques do ministro, interlocutores afirmam que Prates entende o movimento como uma tentativa de tirá-lo do comando da Petrobras.

Na reunião, o presidente da estatal deve conversar sobre os rumos e resultados da empresa, bem como a situação em torno de seu cargo.

Rumores apontam que o ministro da Casa Civil, Rui Costa, já estaria procurando um novo candidato para liderar a estatal. Uma lista de possíveis nomes para o cargo conta com Ricardo Savini, presidente da 3R Petroleum, e Bruno Moretti, Secretário Especial de Análise Governamental da Presidência da República.

Outro nome levantado para comandar a Petrobras é Aloizio Mercadante, que atualmente preside o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Fontes do Planalto acreditam que ele seja um dos cotados pelo presidente Lula, no entanto, a assessoria de Mercadante negou que ele tenha recebido algum convite.

