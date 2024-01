Reprodução/Instagram Datena

O apresentador José Luiz Datena afirmou que Guilherme Boulos, pré-candidato à Prefeitura de São Paulo pelo (PSOL) , já lhe chamou para ocupar o cargo de vice em sua chapa duas vezes. No ano passado, o jornalista disse que o psolista precisava “peitar” o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para tê-lo na sua chapa.

“Teve um vídeo que vazou de uma conversa minha com o Boulos, que os caras disseram que eu estava pedindo pra ser vice do Boulos. Era o contrario, o Boulos já me pediu duas vezes pra ser vice dele, na campanha passada e nessa campanha. Vazou um pedaço do vídeo que parecia que eu estava pedindo pro Boulos”, disse Datena durante o evento de pré-candidatura da deputada federal Tabata Amaral (PSB) à prefeitura.

“Pergunte ao Boulos, foi ele que me convidou pra ser vice dele. Eu não teria problema nenhum, se desse certo, não teria absolutamente problema se não ficasse vinculada uma campanha à polarização, mas sim a ele, Boulos, que realmente é um bom cara, na minha opinião que tem boas ideias”, acrescentou o jornalista.





Datena e Tabata

O apresentador já se filiou ao partido PSB, de Tabata Amaral, em dezembro de 2023. Apesar de ainda não ter sido anunciado, é provável que ele ocupe o posto de vice na chapa da candidata.

De acordo com a deputada, a escolha do vice acontecerá até a metade do ano.

"O mais importante para mim nesse momento é que uma figura de peso, com tanta representatividade, acredita que esse é o melhor projeto para a cidade de São Paulo", afirmou Tabata.

Para Datena, a deputada é "uma pessoa mais preparada pra dirigir São Paulo" do que Boulos, "porque é uma pessoa que não tem vícios, porque tem uma série de conhecimentos políticos e técnicos que são necessários e está com um grande time correndo com ela".