Fernando Frazão/Agência Brasil - 07/12/2023 Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

O presidente Lula (PT) negou que tenha oferecido ministério para que a deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) desista da candidatura à Prefeitura de São Paulo. O mandatário afirmou nesta terça-feira (30) que não tentará "corromper" a candidata, mas que seu candidato na capital é Guilherme Boulos (PSOL-SP).

"Jamais iria tentar corrompê-la com um cargo [no governo] para não ser candidata a prefeita", disse o presidente durante entrevista à CBN Recife. "Ela sabe o que pode fazer, ela tem noção do que é São Paulo. Se ela quiser ser candidata a prefeita ela vai ser candidata a prefeita", afirmou. "Não é o presidente Lula que vai impedir".

Tabata é pré-candidata à Prefeitura com apoio do vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), filiado no mesmo partido. Embora o candidato de Lula seja Boulos em São Paulo, o presidente afirmou que, caso a deputa federal chegue ao segundo turno, ele também a apoiará.

"Se a Tabata for candidata e o Boulos for candidato, quem for melhor e for para o segundo turno, eu estarei apoiando", disse. "Se os dois forem para o segundo turno, aí sim, vai ter divergência. Mas o que nós precisamos é derrotar o bolsonarismo na cidade de São Paulo".

O atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), é visto como o "bolsonarismo" citado por Lula. Nunes deve ter apoio do Partido Liberal (PL), do ex-presidente Jair Bolsonaro, e do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Nessa segunda-feira (29), o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, se reuniu com Nunes para encaminhar o nome do Coronel da PM Ricardo Mello Araújo e fechar a chapa com o prefeito.